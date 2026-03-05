Naslovnica
Nogomet

Arsenal znova tarča kritik: 'Samo ena ekipa je poskušala igrati'

London, 05. 03. 2026 10.40 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.D.
Brighton - Arsenal

Arsenal je zadnji poraz doživel konec januarja proti Manchester Unitedu, kljub temu pa se je februarja znašel pod velikim pritiskom. Le dva neodločena izida na treh tekmah Premier League sta bila dovolj za strah in trepet večno nezadovoljnih navijačev Topničarjev. Tri zaporedne zmage na treh zahtevnih tekmah so pomirile strasti znotraj kluba in med njegovimi podporniki, zunanje kritike za trenutno vodilno moštvo v angleškem prvenstvu pa ne pojenjajo.

Topničarji so po neodločenem izidu (2:2) z zadnjim moštvom prvenstva, Wolverhamptonom, 18. februarja teoretično izgubili nadzor nad prvenstvom. Manchester City se je Londončanom približal na zgolj dve točki zaostanka. Glede na to, da bosta moštvi pred koncem sezone odigrali še eno medsebojno tekmo, je to pomenilo, da bi City z zmagami na vseh preostalih tekmah sezone osvojil naslov angleškega prvaka.

Trener Arsenala, Mikel Arteta, je postal glavna tarča kritikov. Na veliko se je govorilo o tradicionalnem propadu Arsenalovega boja za naslov prvaka, neprizanesljivi pa niso bili niti navijači niti nekdanji nogometaši. Moštvo, ki je zmagalo na vseh tekmah v ligaškem delu Lige prvakov, vodilo velik del domačega prvenstva in imelo najboljšo obrambo v obeh tekmovanjih, je bilo po novem označeno za dolgočasno pošast, ki nogomet – malo po malo, z vsakim novim golom po prekinitvi – ubija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nato so sledile zmage na londonskih derbijih proti Tottenhamu (4:1) in Chelseaju (2:1) ter sredina zmaga proti Brightonu. Zdaj ima Arsenal svojo usodo znova v svojih rokah, saj ima na vrhu lestvice sedem točk prednosti pred Manchester Cityjem, ki je odigral tekmo manj. "Blagoslovljen sem. To je čudovit dan zame in mojo družino. Velika zmaga in gol sta vrhunca in zelo hvaležen sem za to. Zdaj moramo tako nadaljevati. Moramo še naprej uživati na tem potovanju in nadaljevati tako," je po svojem 300. nastopu v dresu domačega kluba dejal Bukayo Saka, kapetan Arsenala na obračunu z Brightonom in strelec edinega gola na obračunu. Le David O'Leary, Cesc Fabregas and Liam Brady so bili mlajši ob 300. nastopu v dresu Arsenala.

Niso vsi tako navdušeni

Arsenal v gosteh proti Brightonu uradno ni ustvaril velike priložnosti, v statistiki pričakovani zadetki (xG) je Arsenal z indeksom 0,47 zaostajal za domačini 0,82. Brighton je imel žogo v svoji posesti 60 odstotkov časa, proti golu Arsenala je usmeril 11 strelov, Londončani štiri manj. Londončani so povedli v 9. minuti in se očitno odločili osredotočiti na branjenje prednosti. Ta pristop je trenerja Brightona Fabiana Hürzelerja očitno zelo razjezil.

"Po mojem mnenju je danes le eno moštvo poskušalo igrati nogomet. Jaz nikoli ne bom tak trener in nikoli ne bom skušal zmagati na tak način. Želim biti dober. Želim, da moji igralci napredujejo in na zelenici igrajo nogomet. Seveda bo na koncu vsak moštvo poskušalo nadzirati igro in zapravljati čas, ampak mislim, da ima vse svoje meje, ki jih mora določiti Premier League. Te meje morajo postaviti sodniki, trenutno pa počnejo, karkoli želijo," je bil zelo kritičen Nemec na klopi Brightona. 

A tu se trener trenutno 13. moštva na lestvici prvenstva ni ustavil. "Vse v tej sobi bi rad vprašal, če ste uživali na tej tekmi. Prepričan sem, da bo roko dvignil le en, ker je velik navijač Arsenala, poleg njega pa zagotovo nihče," je pikro dodal najmlajši trener v angleškem prvenstvu.

Odgovor Artete

Na drugi strani se je trener Arsenala pričakovano raje osredotočil na bolj pozitivne stvari. "To je velika zmaga. Vedeli smo kako težko bo," je po tekmi sprva dejal. Nato so ga zbrani novinarji na novinarski konferenci opozorili na Hürzelerjeve besede. "Kakšno presenečenje. Lahko se zgolj vrnete na našo prejšnjo tekmo in našli boste veliko takih komentarjev. Rad imam svoje igralce. To je najbolj pomembno. Jaz imam rad svoje igrace, mi jih imamo radi in rad imam kako se borimo," je svoje igralce branil Arteta.

Mikel Arteta in njegovi varovanci so trenutno vodilni v Premier League, v Ligi prvakov jih v osmini finala čaka Bayer iz Leverkusna.
FOTO: AP
FOTO: AP

Nato je nadaljeval s temo ljubezni. Na vprašanje o jezi, ki so je "od zunaj" deležni njegovi varovanci je odgovoril: "Mislim, da imajo radi naše igralce in vsakič, ko govorijo o naših igralceh, so najbolj ljubljeni v državi." Arsenal ta konec tedna čaka poklani obračun z Mansfield Townom, v sredo pa obračun osmine finala Lige prvakov z Bayerjem iz Leverkusna.

Razlagalnik

Mikel Arteta je španski nogometni trener in nekdanji nogometaš, ki je trenutno glavni trener angleškega nogometnega kluba Arsenal. Preden je prevzel vlogo trenerja, je bil kapetan kluba in je znan po svojem taktičnem pristopu ter razvoju mladih igralcev. Njegov cilj je bil vrniti Arsenal na vrh angleškega in evropskega nogometa.

Pričakovani zadetki (xG) so napredna nogometna metrika, ki meri kakovost priložnosti za dosego zadetka. Vsak strel na gol dobi oceno xG med 0 in 1, ki temelji na verjetnosti, da bo strel postal gol. Ocena 0,47 na primer pomeni, da je bila priložnost ocenjena kot 47-odstotno verjetna, da se bo končala z golom. Ta metrika se uporablja za analizo učinkovitosti napada in obrambe ekip ter igralcev.

Bukayo Saka je angleški nogometaš, ki igra za Arsenal in angleško reprezentanco. Je vsestranski igralec, ki lahko igra na več položajih, predvsem pa kot krilni napadalec. Kljub svoji mladosti je postal ključni igralec Arsenala in eden izmed najboljših mladih nogometašev v ligi. Njegova hitrost, dribling in sposobnost doseganja golov so ključni za igro Arsenala. Je tudi kapetan kluba, kar poudarja njegovo vodstveno vlogo.

Fabian Hürzeler je nemški nogometni trener, ki je postal najmlajši trener v angleški Premier League, ko je prevzel vodenje kluba Brighton & Hove Albion. Pred tem je bil znan po svojem delu v nemškem klubu St. Pauli, kjer je bil pohvaljen zaradi svoje taktične inteligence in sposobnosti razvoja igralcev. Njegov prihod v Brighton je prinesel nov pristop k igri, s poudarkom na posesti žoge in agresivnemu napadalnemu nogometu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Kritiki Odgovor Artete
arsenal liga prvakov premier league mikel arteta brighton

