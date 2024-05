Arsenal spet na vrh angleške lige

Nogometaši Arsenala bodo vsaj do naslednjih nekaj dni na vrhu razpredelnice angleške nogometne lige. Izkoristili so dejstvo, da je Manchester City svojo tekmo 34. kroga zaradi sodelovanja v polfinalu pokala FA prestavil na maj, seveda pa so morali tudi dobiti tekmo proti v Woverhamptonu, kar jim je tudi uspelo. V gosteh so zmagali z 2:0.