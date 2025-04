Arsenal ostaja na krilih zmage v Madridu, Chelsea pripravil preobrat proti Fulhamu

Nogometaši Arsenala so v 33. krogu angleškega prvenstva prepričljivo, s kar 4:0, premagali Ipswich. Predzadnja ekipa Premier lige je bila že od začetka tekme v podrejenem položaju, od 32. minute pa so igrali še z igralcem manj. Precej bolj napeto pa je bilo v zahodnem Londonu, na Craven Cottageu je Chelsea po preobratu v izdihljajih tekme prišel do zmage proti Fulhamu.

Arsenal

Arsenal je na krilih zmage sredine proti Real Madridu in napredovanja v polfinale Lige prvakov tekmo proti predzadnjem moštvu v angleškem prvenstvu začel odločno. Premoč, ki so jo kazali na zelenici že od prve minute, so kronali v 14. minuti. Akcijo gostov je začel Martin Odegaard in zaposlil Bukaya Sako, ta mu je skušal žogo vrniti, pot do nje pa je našel Leandro Trossard in zvito našel prostor med obrambnima igralcema domačih za prvi zadetek Topničarjev. Dominantno predstavo Arsenala je v 28. minuti potrdil Gabriel Martinelli. Znova je žogo v kazenski prostor pripeljal Saka, podal Mikelu Merinu, Španec pa je spretno za hrbtom podal Martinelliju, ki je matiral vratarja domačih. Težave Ipswicha so se v 32. minuti še poglobile, ko je Leif Davis pohodil Sako in bil svoje dejanje kaznovan z rdečim kartonom. Do konca prvega polčasa so gostje dominirali na zelenici in nekajkrat konkretno zapretili vratom domačim, a ostalo je pri 2:0. Tudi v drugem polčasuje bil Ipswich v podrejenem položaju. V 69. minuti je Trossard s svojim drugim zadetkom na tekmi vodstvo Arsenala povišal na 3:0, končni izid pa je postavil Ethan Nwaneri, žoga se je po njegovem strelu od obrambe Ipswicha odbila v gol. Arsenal se je z zmago utrdil na drugem mestu, a vodilni Liverpool, ki ga danes čaka tekma z Leicestrom, ostaja deset točk spredaj.

Chelsea preobrnil tekmo proti mestnim tekmecem

Fulham - Chelsea

Na Craven Cottageu sta se merili ekipi iz zahodnega Londona, Fulham in Chelsea. Obračun so pogumneje začeli domači, kar se je poznalo tudi na rezultatu. Prvič so mrežo zatresli že v 3. minuti, a je bil zadetek razveljavljen. V 20. minuti pa je Ryan Sessegnon po izgubljeni žogi kapetana Chelsea Reecea Jamesa podal Alexu Iwobiju, ki je z natančnim strelom Fulham popeljal v vodstvo. Chelsea je drugi polčas začel udarneje in v prvih minutah nevarno pletel mrežo okoli gola domačih. Tekma se je povsem razživela, videli smo številne lepe priložnosti na eni in drugi strani. Chelsea je sicer imel terensko premoč, vendar ta dolgo ni obrodila sadov. V 83. minuti pa so vendarle uspeli streti obrambo. Trevoh Chalobah je podal v kazenski prostor Pedru Netu, Portugalec je poskušal žogo spraviti do Colea Palmerja, vendar je do nje prišel Tyrique George in natančno zaključil s 16 metrov. V sodnikovem dodatku so gostje prišli do popolnega preobrata. Palmer je preigral in zaposlil Enza Fernandeza, ta pa je opazil Neta, ki je žogo neubranljivo poslal v mrežo domačih. Z zmago je Chelsea napredoval na peto mesto prvenstvene lestvice, ki modrim še prinaša vstopnico za igranje v Ligi prvakov v naslednji sezoni. Pri 57 točkah je točkovno izenačen z Nottingham Forestom in Aston Villo, ki zasedata šesto oziroma sedmo mesto.

Wolverhampton poglobil krizo Uniteda

Manchester United - Wolverhampton

Nogometaši Manchester United so domači obračun z Wolverhamptonom pričakali po velikem preobratu proti Lyonu v četrtfinalu Lige Evropa. A spomini na nedavno zmagoslavje jim niso pomagali in v angleškem prvenstvu so še četrtič zapored ostali brez zmage.

Njihovo krizo v Premier ligi je v 77. minuti poglobil Pablo Sarabia, ki je dosegel odločilni zadetek za tri točke Wolverhamptona. Ta se je sedaj z 38 točkami izenačil z Unitedom. Rdeči vragi zasedajo 15., Volkovi pa 16. mesto na prvenstveni lestvici.

* Izidi 33. kroga Premier lige: