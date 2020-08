Aubameyang popeljal Arsenal do 14. pokalne lovorike

Londonski Wembley je bil prizorišče zaključnega dvoboja za prestižno lovoriko angleškega nogometa, FA pokal. V polfinalu je Arsenal izločil Manchester City, Chelsea pa Manchester United. Za topničarje je bil to že 14. lovorika v tem tekmovanju (že dosedaj so bili rekorderji z 13. lovorikami) in s tem so si odprli tudi pot v nogometno Evropo (Liga Evropa), Chelsea ostaja pri osmih osvojenih pokalnih lovorikah.

Arsenal je tekmo začel z nasledno enajsterico: Emiliano Martinez, Rob Holding, David Luiz, Kieran Tierney, Hector Bellerin, Dani Ceballos, Granit Xhaka, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, enajsterica Chelseaja pa je izgledala takole: Willy Caballero, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Antonio Rudiger, Reece James, Jorginho, Mateo Kovačić, Marcos Alonso, Mason Mount, Olivier Giroud, Christian Pulisic.