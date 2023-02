Arsenal ne popušča, City tudi ne

Razlika med vodilnim Arsenalom in Cityjem, za katerega so se med strelce vpisali Julian Alvarez, Erling Haaland, Phil Phoden v prvem polčasu, Chris Mepham pa je še pred častnim golom svoje ekipe v drugem dosegel avtogol, tako ostaja enaka, Londončani imajo ob tekmi manj dve točki prednosti. Še naprej je zelo zanimivo tudi v boju za obstanek. Pomembno zmago v njem je zabeležil Leeds, tri točke proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu mu je v 77. minuti zagotovil Junior Firpo. Mest, ki vodijo v drugo ligo, se je zaenkrat znebil West Ham, ki je bil kar s 4:0 boljši od Nottingham Foresta, do 70. minute ni bilo golov, nato pa je v treh minutah dva dosegel Danny Ings. Za njim sta se med strelce vpisala še Declan Rice in Michail Antonio. Razočarani so spet navijači Evertona, ki je na domačem igrišču z 0:2 izgubil proti Aston Villi.