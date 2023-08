Topničarji po prepričljivem vodstvu trpeli za uvodno zmago sezone

Sam obračun pa je minil predvsem v znamenju topničarjev, ki so že do polčasa zadeli dvakrat in postavili temelje zmagi v prvem krogu. Eddie Nketiah je zadel po 26 minutah, s sijajnim strelom od daleč pa je izid prvega polčasa v 32. minuti postavil Bukayo Saka. V drugem delu je Arsenal prav tako prevladoval, gol pa prejel po lepem protinapadu Foresta, ki ga je končal Taiwo Awoniyi v 82. minuti. Kljub vsemu so varovanci Mikela Artete dokaj zanesljivo zadržali prednost in osvojili tri točke.