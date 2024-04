Bayern je proti Arsenalu rešil sezono in v polfinalu čaka nasprotnika

Previden začetek tekme na obeh straneh posledično ni bil presenetljiv. Sicer je bilo rahlo nenavadno spremljati gostujoče moštvo, ki ima posest žoge v svoji posesti več od domačega moštva na sloviti Allianz areni v Münchnu. Tekma se je razživela šele po 20. minuti, ko je Bayern prevzel vajeti v svoje roke in si pripravil nekaj obetavnih priložnosti. Arsenal je videl, da je vrag odnesel šalo in sledil je pritisk Londončanov. Vojna živcev se je nadaljevala in moštvi do konca prvega polčasa več nista pripravili omembe vredne priložnosti.

Začetek drugega polčasa je dvignil temperaturo v Münchnu, saj je Leon Goretzka po strelu z glavo v 47. minuti zatresel prečko gostujočih vrat, do odbite žoge je prvi pritekel Bayernov Raphael Guerreiro, a njegov strel je spretno ubranil vratar gostov David Raya. Nemci so pred domačimi navijači iz minute v minuto vse bolj pritiskali, v 63. minuti pa je ta pritisk obrodil sadove. Obramba Arsenala je bila vse bolj neorganizirana, vrhunec zmede pa je dosegla po prodoru Leroya Saneja po desni strani, Raya je njegovo podajo odbil do Geuerera, ki je odlično našel utekajočega Joshuo Kimmicha. Nemec je žogo mirno in izkušeno z glavo poslal mimo nemočnega vratarja gostov in Bayern je povedel 1:0 na tekmi ter 3:2 v skupnem seštevku.

Sledile so menjave pri Arsenalu in vstop junakov s prvega srečanja Leandra Trossarda in Gabriela Jesusa. A tudi njun prihod na zelenico razmerja moči ni spremenil, saj je Bayern v nadaljevanju ob minimalnem vodstvu nadziral tudi tempo igre in gostom popolnoma preprečil dostop do svojih vrat. Angleži so do konca tekme pripravili zgolj priložnost Martina Odegaarda, a Norvežanov strel je ubranil zbrani Manuel Neuer.

Izid:

Bayern München - Arsenal 1:0 (0:0) 2:2

Joshua Kimmich 63.