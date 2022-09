Arsenalov vezist postal najmlajši igralec v zgodovini Premier League

Topničarji so zabeležili že šesto zmago na sedmi odigrani tekmi in za točko na lestvici prehiteli Manchester City, ki je zmagal na tekmi v soboto. Arsenal je povedel v 17. minuti z golom Williama Salibe , v 28. je gol dodal Gabriel Jesus , končni izid pa je postavil Vieira.

Nwaneri je popravil rekord Harveyja Elliotta, ki je bil leta 2019 star 16 let in 30 dni, ko je igral za Fulham. Nwaneri, ki je bil rojen marca 2007, je dobil dres s številko 83, pri starosti 15 let in 181 dni je postal najmlajši v zgodovini PL. S tem je ofenzivni vezist postal tudi najmlajši članski igralec v zgodovini Arsenala in je podrl rekord Cesca Fabregasa, ki je bil ob svojem debiju star 16 let, pet mesecev in 24 dni.

Kot kaže gre za velikega talenta, pred tem je namreč Nwaneri zbral več nastopov za Arsenalovo moštvo do 18 let in tudi že igral za angleško reprezentanco do 16 let, ko je bil star le 14 let.