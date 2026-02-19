Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Arsenalova hišica iz kart: Bodo topničarji znova ostali praznih rok?

London, 19. 02. 2026 14.40 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Mikel Arteta

Arsenal je s šokantnim remijem na gostovanju pri Wolverhamptonu iz rok izpustil dragoceni dve točki v lovu za prvim naslovom angleških prvakov po 22. letih. Po vodstvu z 0:2 so varovanci Mikela Artete postali anemični, dvakrat klonili in že na drugi zaporedni tekmi ostali brez vseh treh točk.

Mikel Arteta
Mikel Arteta
FOTO: Profimedia

"Zelo smo razočarani, a krivimo lahko zgolj sami sebe," je bil po tekmi razočaran Mikel Arteta. Bask, ki je na klop Arsenala sedel leta 2020, na trofejo čaka že od svoje prve sezone v angleški prestolnici. Letos se zdi, da so topničarji najboljša ekipa na Otoku, prav tako dominirajo v Ligi prvakov. Nekonstantnost Manchester Cityja in popolni kolaps Liverpoola sta Arsenal potisnili v ospredje kot glavnega favorita za osvojitev naslova. A topničarji so v preteklosti že dokazali, da težko zdržijo pritisk, ki ga prinese vrhunski nogomet. Že tri leta zapored so sezono končali na drugem mestu, kar je rekord v angleškem nogometu.

Nogometaši Arsenal
Nogometaši Arsenal
FOTO: Profimedia

Arteta za remi ne krivi odnosa svojih varovancev: "To nima nobene veze z našim pristopom. V drugem polčasu se je zgodilo veliko stvari, zaradi katerih nismo mogli vzpostaviti dominance. Nikoli nismo imeli nadzora nad srečanjem. Čas bo, da začnemo govoriti na terenu, vse, kar bom rekel zdaj, bo prišlo iz notranje jeze in razočaranja. Najboljši način, da odgovorimo, je z zmago na derbiju proti Tottenhamu."

V nedeljo topničarje čaka severnolondonski derbi, Tottenhamu bi v izredno slabi sezoni veliko pomenilo, da pomešajo štrene svojemu največjemu rivalu.

arsenal mikel arteta remi wolves premier liga

Preminil sloviti nemški trener Sepp Piontek

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
drimtim
19. 02. 2026 15.01
Odlične novice za City,sedaj ima vse v svojih rokah.🏆
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tudi vaš otrok si zasluži srečo
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
Izgubila je 90 kilogramov - in dobila največji dar, za katerega so rekli, da ga nikoli ne bo imela
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534