Arsenalova hišica iz kart: Bodo topničarji znova ostali praznih rok?

"Zelo smo razočarani, a krivimo lahko zgolj sami sebe," je bil po tekmi razočaran Mikel Arteta . Bask, ki je na klop Arsenala sedel leta 2020, na trofejo čaka že od svoje prve sezone v angleški prestolnici. Letos se zdi, da so topničarji najboljša ekipa na Otoku, prav tako dominirajo v Ligi prvakov. Nekonstantnost Manchester Cityja in popolni kolaps Liverpoola sta Arsenal potisnili v ospredje kot glavnega favorita za osvojitev naslova. A topničarji so v preteklosti že dokazali, da težko zdržijo pritisk, ki ga prinese vrhunski nogomet. Že tri leta zapored so sezono končali na drugem mestu, kar je rekord v angleškem nogometu.

Arteta za remi ne krivi odnosa svojih varovancev: "To nima nobene veze z našim pristopom. V drugem polčasu se je zgodilo veliko stvari, zaradi katerih nismo mogli vzpostaviti dominance. Nikoli nismo imeli nadzora nad srečanjem. Čas bo, da začnemo govoriti na terenu, vse, kar bom rekel zdaj, bo prišlo iz notranje jeze in razočaranja. Najboljši način, da odgovorimo, je z zmago na derbiju proti Tottenhamu."

V nedeljo topničarje čaka severnolondonski derbi, Tottenhamu bi v izredno slabi sezoni veliko pomenilo, da pomešajo štrene svojemu največjemu rivalu.