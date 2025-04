Arsenalove navijače razveselil povratek Sake, a poškodoval se je Gabriel

Londonski obračun med Arsenalom in Fulhamom ni postregel s kakšno nepozabno predstavo, kljub temu pa so gledalci na Emiratesu videli tri zadetke ter povratek prvega zvezdnika domače ekipe Bukaya Sake. Topničarji so povedli v 37. minuti, ko je z obilo sreče nekdanjega vratarja Arsenala Bernda Lena ugnal Mikele Merino.