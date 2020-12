Arsenalu stoječe ovacije 2000 navijačev: Bilo je neverjetno

Londonski premierligaš Arsenal je na obračunu predzadnjega kroga skupinskega dela Lige Evropa proti dunajskemu Rapidu lahko bodrilo 2000 navijačev. Ti so uživali v velikem številu golov, Londončani so zmagali s 4:1, na koncu pa so svoje ljubljence, ki so se jim prišli zahvalit, nagradili s stoječim aplavzom.

Prve tekme z navijači se zdaj obetajo tudi v Premier League, kjer bodo morali seveda vsi obiskovalci nositi maske in se izogibati objemanju med proslavljanjem zadetkov, je vodstvo tekmovanja sporočilo klubom. Na deset od skupno dvajset stadionov Premier League se bo lahko vrnilo do 2000 navijačev, seveda odvisno od trenutne epidemiološke situacije v posameznem mestu. Čeprav ob sedenju na prostem mask v Veliki Britaniji ni potrebno nositi, se bodo gledalci na stadionih morali zaščititi. Navijači iz istega gospodinjstva bodo lahko sedeli skupaj, sicer pa bodo morali vzdrževati varnostno razdaljo na posebej za ta namen pripravljenem načrtu sedišč. Petja in vzklikov uradno niso prepovedali, so pa navijačem namignili, da naj se poskušajo brzdati. Vsak navijač, ki bo prejel vstopnico, bo s strani kluba prejel tudi veljavne predpise. Med njimi je tudi spoštovanje posamičnega zapuščanja stadionov, ki na navijače čakajo vse od marčevske razglasitve pandemije novega koronavirusa. Navijače Arsenala so na obračunu z dunajskim Rapidom razveselili zadetki Alexandra Lacazetta, Pabla Marija, Edwarda Nketiahain Emil Smith-Rowa, medtem ko je domačo mrežo zatresel Koja Kitagava."Topničarji" so si napredovanje v 1/16 finala Lige Evropa sicer že zagotovili v prejšnjem krogu, vseeno pa je bila prisotnost navijačev na domačem stadionu tokrat gotovo razlog za dodaten motiv. Okoli 2000 se jih je zbralo, že po desetih minutah pa so lahko proslavljali po izvrstnem zadetku Lacazetta z okoli 30 metrov. Arsenal je po koncu karantene, ki je veljala za vso državo, dobil priložnost, da kot prvi med premierligaši odpre vhode svojega stadiona Emirates. Ker je London britanska vlada uvrstila na drugo raven ukrepov (tako imenovani Tier 2), je to "topničarjem" omogočilo pripraviti tekmo z omejenim številom navijačev. Bilo je čustveno

"Na Emirates prihajam vse od njegove otvoritve. To mi pomeni absolutno vse na svetu," je za agencijo Reuters pred tekmo dejal 25-letni navijač Josef, ki tekme Londončanov torej obiskuje že več kot 14 let. "Ko sem hodil sem, je bilo kar čustveno. Čutiš nekakšno vznemirjenje, ko vidiš ljudi, ki se vračajo s šali, kapami, dresi. Res mi veliko pomeni, da sem spet tu." Še en navijač, Stevan Rowan, je dodal: "Od lani nimamo kaj početi. S tem, da greš lahko na tekme, je vse skupaj precej bolje, kot je bilo prej." icon-expand Navijači so se vrnili na stadion Emirates v Londonu. FOTO: AP Pred derbijem s Tottenhamom se je vrnil tudi Gunnersaurus

Privrženci Arsenala so ves čas spoštovali pravila socialnega distanciranja, čeprav vsi niso nosili mask. Vrnila se je celo priljubljena maskota, dinozaver Gunnersaurus, ki mu je še pred nekaj meseci oziroma tedni grozilo "izumrtje". Klub je namreč oznanil, da bo zaradi krčenja stroškov in dejstva, da na tribunah navijačev ni, ukinil delovno mesto Jerryja Quyja, ki zeleni kostum nosi že skoraj tri desetletja. Da bo pokril Quyjevo plačo in ostale stroške je nato dejal Arsenalov nemški zvezdnik Mesut Özil, Quy pa je lahko minuli večer z navijači prepeval številne zimzelene napeve, tudi "We hate Tottenham" (Sovražimo Tottenham, op. a.), je poročal Reuters. Navijači in nogometaši so si stoječe ovacije namenili že pred tekmo, ob zadetku Lacazetta se je ob proslavljanju Francozu pridružilo celotno moštvo. "Bilo je neverjetno! Tako vesel sem bil, da sem danes videl navijače, med tekmo so nam res pomagali. Tudi v nekaj slabih trenutkih smo uspeli igrati dobro. Res je lepo, ko nam ob strani stojijo navijači. Nocoj smo želeli uživati,"je po tekmi za BT Sport dejal Lacazette, medtem ko se v severnem Londonu pogledi že obračajo proti vedno zelo vročem mestnem derbiju z največjim rivalom Tottenhamom. icon-expand