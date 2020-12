Arsene Wenger: Nogomet je s sistemom VAR storil korak naprej

Arsene Wenger je pohvalil sistem VAR in spomnil na nepravilnosti, ki so se v Franciji dogajale na začetku devetdesetih let.

"Ko doživiš toliko krivic in razočaranj, bi naredil vse, da bi igra postala bolj poštena. Vedno bom podpiral rešitve, ki bodo nogomet naredile pravičnejši, četudi na račun evforičnih trenutkov. To ni cena, ki je ne bi mogli plačati," je misel o uporabi sodniškega videopomočnika začel Arsene Wenger.

"Prebral sem veliko kritik o sistemu VAR, a menim, da smo z njim storili korak naprej. Številni so mnenja, da sodniški videosistem zmanjšuje vznemirljivost in da se sodniške napake skozi sezono tako ali tako izenačijo. To ni sprejemljiv argument, saj ni dokaza, da se napake res izenačijo. Pa tudi če bi se, bi takšen odnos pomenil, da napake niso resen problem in jih enostavno moramo sprejeti."

"S tem pa se ne bom sprijaznil. Ravno nasprotno. Eden od načinov, da popravimo preteklo škodo, je, da bomo v prihodnosti trdo garali za še več poštenosti in še več transparentnosti," je še zapisal izkušeni Francoz, ki je največji pečat pustil na klopi Arsenala. Londončane je namreč vodil kar 22 let, od leta 1996 do 2018.

Wenger se je, preden je beseda nanesla na sistem VAR, obregnil ob nepravilnosti, ki so se v francoskem nogometu dogajale na začetku devetdesetih let. Tedaj je v prvenstvu kraljeval Marseille, a se je kasneje izkazalo, da tudi na račun podkupovanja. 71-letnik je dodal, da takrat, ko so obtožbe o korupciji in podkupovanju prišle v javnost, preprosto ni več želel trenirati v domovini. Prav to naj bi bil glavni razlog, zakaj se je leta 1994 po sedmih sezonah pri Monacu odločil, da zapusti Kneževino in se preseli na Japonsko, kjer je presenetljivo prevzel Nagoyo Grampus.