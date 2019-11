Arsene Wenger novi šef globalnega razvoja pri Fifi

V Strasbourgu rojeni Arsene Wengerje najgloblje trenerske sledi pustil pri angleškemu Arsenalu, ki ga je vodil kar 22 let. Londonski klub je pod njegovim vodstvom med letoma 1996 in 2018 trikrat osvojil Premier League in sedemkrat pokal FA. Pred prihodom na Otok je vodil še Nancy, Monaco in japonsko Nagoyjo.

V zadnjem času se je 70-letnega Francoza sicer povezovalo s številnimi klubi, najbolj se je omenjalo münchenski Bayern, ki je pred kratkim odpustil Nika Kovaća.