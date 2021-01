Humane Zvezdice upravičile svoje ime: na Hrvaško 35.640 plastenk vode

S skupno kar 35.640 plastenkami vode želijo Humane Zvezdice, ki jim na zelenici poveljuje zimzeleni kapetan Franc "Nani" Matjašič, priskočiti na pomoč prizadetim v Petrinji in okoliških krajih, ki jih je decembrski potres najbolj prizadel. Med tistimi, ki so se že priključili dobrodelni akciji, so tudi nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Slaviša Stojanović, nekdanji slovenski nogometni reprezentant Suad Fileković, nekdanji boksar Damjan Šel in mnogi drugi.

"Tudi Humane zvezdice so se takoj odzvale na pretresljive dogodke in tragedijo, ki jo je ob potresu doživela Hrvaška. Takoj so sprožili akcijo, ki ima velik odziv. Med prvimi, ki so priskočili na pomoč in donirali sredstva, so nekdanji slovenski nogometni selektor in humanitarec Slaviša Stojanović, glasbenika Janez Hvale z Bandom Rosfrajerji in Gorazd Ademovič, nekdanji nogometni reprezentant Suad Fileković, nekdanji boksar in sedaj trener Damjan Šel, nekdanji nogometaš in humanitarec Bruno Krklec (Golgeter), kapetan Humanih zvezdic Nani Matjašič, neumorni predsednik Arsenal Slovenija Uroš Štefanič ...."so zapisali na Facebooku in dodali: "Ljudje smo! Odprimo srce! Pomagajmo si med seboj!"