Arteta jasen: Nova sezona brez Evrope bi bila hud udarec za Arsenal

"Tisti, ki se spoznajo na vrhunski šport, vedo, da se novih stvari ne dá zgraditi čez noč. Imamo vizijo, željo in dovolj energije, da že v naslednji sezoni obrnemo krivuljo iger in rezultatov navzgor. Do konca aktualne sezone so ostali še trije prvenstveni krogi, mi pa se trenutno nahajamo na 9. mestu, kar je daleč od tistega, kar smo načrtovali in si želeli. Za morebitno uvrstitev v evropska tekmovanja, natančneje v ligo Europa, bomo najverjetneje morali osvojiti FA Cup, kjer pa nas v polfinalu čaka močni Manchester City. Že nocoj pa nas čaka nova zahtevna preizkušnja v državnem prvenstvu, kar bo nov izziv za naše moštvo. Storili bomo vse, da do konca prvenstva osvojimo maksimalno število točk," je še pristavil predstavnik mlajše generacije trenerjev z začasnim delom v Londonu.