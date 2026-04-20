Nogomet

'Arteta je pri Arsenalu v meni ubil veselje do nogometa'

Ljubljana, 20. 04. 2026 17.14 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Jorginho in Mikel Arteta

Jorginho, nekdanji vezist Arsenala, se je odprl o svoji odločitvi, da zapusti severni London. Priznava, da je v zadnjih mesecih na Emiratesu težko ohranjal strast in veselje do igre. Italijan je bil pod Mikelom Arteto večinoma v stranski vlogi, omejen čas igranja ter toga taktična usmeritev pa sta oteževala njegov občutek pomembnosti v ekipi.

Jorginho je lansko poletje kot prosti igralec okrepil brazilski Flamengo. Brazilec, ki je na račun svojih italijanskih korenin in zgodnjega odhoda v Italijo zastopal Azzurre, je razkril, da je njegovo selitev iz Arsenala pognala temeljna potreba po ponovnem odkrivanju sreče na igrišču.

Jorginho
Jorginho
FOTO: AP

Jorginho je za Topničarje zbral 79 nastopov, od tega le 27 kot član začetne postave. Po prestopu iz Chelseaja, s katerim je osvojil Ligo prvakov, v Arsenal leta 2023 se je vezist vse bolj znašel v vlogi igralca iz rotacije, kar je na koncu vplivalo na njegov pristop k igri.

"Želim se počutiti živega in pomembnega za ekipo," je Jorginho pojasnil v intervjuju za The Times. "Ko igralec ni na igrišču, je težko ostati motiviran. Čutil sem, da moram iti nekam, kjer bom igral z veseljem."

Poleg omejenega igranja je Jorginho osvetlil tudi intenzivno taktično okolje, ki ga je vzpostavil trener Mikel Arteta, s katerim razdvaja nogometne navdušence. Arsenal je znan po izjemno podrobnem pristopu k prekinitvam, strategiji, ki jo Jorginho primerja z dolgočasno šolsko domačo nalogo, čeprav prinaša oprijemljive rezultate.

Jorginho in Mikel Arteta
Jorginho in Mikel Arteta
FOTO: Profimedia

Italijanski vezist je nakazal, da lahko skrajni poudarek na rutinah pri prekinitvah privede do upada atraktivnega nogometa, po katerem hrepenijo tako navijači kot igralci.

Preberi še Real in Bayern demonstrirala, zakaj je nogomet šport številka 1

"Če se osredotočiš samo na to in pozabiš na nogometno plat, potem seveda ne boš imel lepega nogometa. Mislim, da gre za ravnotežje. Morda, ker se tako močno osredotočaš na rezultate in preferiraš eno stvar – zdaj so to prekinitve –, potem je morda drugi del, nogomet sam, malo pozabljen, recimo. Ampak nogomet se vedno razvija," meni Jorginho.

Arsenal je že 198 dni vodilna ekipa Premier lige. Pred nekaj tedni so imeli pred zasledovalci takšno prednost, da so njihovi navijači že videli prvi naslov po letu 2004. A prišel je april, v katerem so si Londončani v preteklih letih že večkrat zakuhali zadeve. Nič drugače ni letos, favorit za naslov pa je spet Manchester City.

Preberi še 'Panika na ulicah Londona, to je nova Premier liga'

Zasedba Artete upanje polaga tudi v evropsko Ligo prvakov, kjer ji bo v polfinalu nasproti stal madridski Atletico. Prvi dvoboj ekip, ki "navdušujeta" predvsem z izrazito taktičnim in discipliniranim nogometom, bo na sporedu 29. aprila v Madridu (na Kanalu A in VOYO).

nogomet arsenal arteta jorginho

Povratek legende: Gheorghe Hagi znova sedel na klop Romunije

'Zaradi sodnikov Real lažje zmaguje v Ligi prvakov kot v LaLigi'

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
20. 04. 2026 17.58
Kolikor jaz vem v prvi postavi igrajo najboljši, kaj mu ni jasno.?
bibaleze
Portal
Zvezdnica serije Botri v veselem pričakovanju
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
zadovoljna
Portal
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Svojih sivih las ne skriva več
vizita
Portal
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
moskisvet
Portal
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
dominvrt
Portal
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
okusno
Portal
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
