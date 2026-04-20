'Arteta je pri Arsenalu v meni ubil veselje do nogometa'

Jorginho je lansko poletje kot prosti igralec okrepil brazilski Flamengo. Brazilec, ki je na račun svojih italijanskih korenin in zgodnjega odhoda v Italijo zastopal Azzurre, je razkril, da je njegovo selitev iz Arsenala pognala temeljna potreba po ponovnem odkrivanju sreče na igrišču.
Jorginho je za Topničarje zbral 79 nastopov, od tega le 27 kot član začetne postave. Po prestopu iz Chelseaja, s katerim je osvojil Ligo prvakov, v Arsenal leta 2023 se je vezist vse bolj znašel v vlogi igralca iz rotacije, kar je na koncu vplivalo na njegov pristop k igri.
"Želim se počutiti živega in pomembnega za ekipo," je Jorginho pojasnil v intervjuju za The Times. "Ko igralec ni na igrišču, je težko ostati motiviran. Čutil sem, da moram iti nekam, kjer bom igral z veseljem."
Poleg omejenega igranja je Jorginho osvetlil tudi intenzivno taktično okolje, ki ga je vzpostavil trener Mikel Arteta, s katerim razdvaja nogometne navdušence. Arsenal je znan po izjemno podrobnem pristopu k prekinitvam, strategiji, ki jo Jorginho primerja z dolgočasno šolsko domačo nalogo, čeprav prinaša oprijemljive rezultate.
Italijanski vezist je nakazal, da lahko skrajni poudarek na rutinah pri prekinitvah privede do upada atraktivnega nogometa, po katerem hrepenijo tako navijači kot igralci.
"Če se osredotočiš samo na to in pozabiš na nogometno plat, potem seveda ne boš imel lepega nogometa. Mislim, da gre za ravnotežje. Morda, ker se tako močno osredotočaš na rezultate in preferiraš eno stvar – zdaj so to prekinitve –, potem je morda drugi del, nogomet sam, malo pozabljen, recimo. Ampak nogomet se vedno razvija," meni Jorginho.
Arsenal je že 198 dni vodilna ekipa Premier lige. Pred nekaj tedni so imeli pred zasledovalci takšno prednost, da so njihovi navijači že videli prvi naslov po letu 2004. A prišel je april, v katerem so si Londončani v preteklih letih že večkrat zakuhali zadeve. Nič drugače ni letos, favorit za naslov pa je spet Manchester City.
Zasedba Artete upanje polaga tudi v evropsko Ligo prvakov, kjer ji bo v polfinalu nasproti stal madridski Atletico. Prvi dvoboj ekip, ki "navdušujeta" predvsem z izrazito taktičnim in discipliniranim nogometom, bo na sporedu 29. aprila v Madridu.
