Jorginho je lansko poletje kot prosti igralec okrepil brazilski Flamengo. Brazilec, ki je na račun svojih italijanskih korenin in zgodnjega odhoda v Italijo zastopal Azzurre, je razkril, da je njegovo selitev iz Arsenala pognala temeljna potreba po ponovnem odkrivanju sreče na igrišču.

Jorginho je za Topničarje zbral 79 nastopov, od tega le 27 kot član začetne postave. Po prestopu iz Chelseaja, s katerim je osvojil Ligo prvakov, v Arsenal leta 2023 se je vezist vse bolj znašel v vlogi igralca iz rotacije, kar je na koncu vplivalo na njegov pristop k igri.

"Želim se počutiti živega in pomembnega za ekipo," je Jorginho pojasnil v intervjuju za The Times. "Ko igralec ni na igrišču, je težko ostati motiviran. Čutil sem, da moram iti nekam, kjer bom igral z veseljem."

Poleg omejenega igranja je Jorginho osvetlil tudi intenzivno taktično okolje, ki ga je vzpostavil trener Mikel Arteta, s katerim razdvaja nogometne navdušence. Arsenal je znan po izjemno podrobnem pristopu k prekinitvam, strategiji, ki jo Jorginho primerja z dolgočasno šolsko domačo nalogo, čeprav prinaša oprijemljive rezultate.