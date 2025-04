Arteta komaj čaka obračun z Realom: Zgodovinsko dominantni so

Arsenal je leta čakal na sezono, ko bo veliki Manchester City končno popustil in Londončanom ponudil možnost, da osvojijo prvi naslov angleškega prvaka. Letos se je Londončanom velika želja uresničila, nato pa je na sceno stopil Liverpool, ki je z 12 točkami prednosti osem tekem pred koncem praktično že osvojil Premier League. Po izpadu iz obeh pokalnih tekmovanj v Angliji lahko Arsenal o naslovu sanja le še v Ligi prvakov, kjer mu v četrtfinalu na poti stoji veliki Real Madrid. Prenos na Kanalu A in VOYO v torek od 20.30.

Arsenal - Real Madrid v torek od 20.30 na Kanalu A in VOYO

Trener Arsenala Mikel Arteta se v tej sezoni ukvarja s številnimi poškodbami ključnih igralcev. Bukayo Saka se je med tednom na igrišča vrnil prvič po decembru. Kai Havertz in Gabriel Jesus sta sezono zaradi poškodb že končala. V tej sezoni so bili dlje časa odsotni kapetan Martin Odegaard, krilni napadalec Gabriel Martinelli in branilca Riccardo Calafiori ter Ben White. Na zadnjem obračunu se je za dlje časa poškodoval centralni branilec Gabriel Magalhaes, ki ne bo igral na obeh tekmah proti Realu, še en branilec Jurrien Timber pa je pod vprašajem. Sezona za trenerja Arsenala zagotovo ni bila lahka, španski strateg pa kljub težavam verjame v veliko presenečenje.

Veliko poškodb, veliko upanja

"Ne samo poškodbe, ampak tudi pet rdečih kartonov, kar je za veliko ekipo v isti ligaški sezoni nezaslišano. Fantom gre veliko zaslug, saj niso obupali, niso iskali izgovorov ali gledali drugam. Sanjajo o velikih zmagah," je baskovski trener opisal svoje varovance pred ligaškim obračunom z Evertonom. Kljub optimizmu se zaveda, da so številne poškodbe pustile posledice. "Ko sem pred sezono zapisal cilje za april, sem želel, da so mi na voljo vsi igralci, ki so pred tem odigrali šest tekem na najvišji ravni in bi lahko preživeli tudi podaljške, če pride do njih. Očitno je razlika med mojimi željami in resničnostjo ogromna. Kljub temu smo se prilagodili in dosegli nekaj lepih stvari. V prvo moštvo so se prebili nekateri mlajši igralci, na drugih položajih pa so se dokazali drugi igralci. To je spodbudilo občuten napredek," je pristop v tej sezoni opisal nekdanji nogometaš Barcelone, Evertona, PSG-ja, Rangersov in Arsenala.

Mikel Arteta FOTO: AP icon-expand

Ko je Arteta prevzel vodenje moštva, je Arsenal prvi dve sezoni zaključil na osmem mestu. Potrebna je bila celovita prenova moštva, sledilo pa je obdobje občutno boljših rezultatov in zadnji dve sezoni je Arsenal zaključil na drugem mestu. Zdaj so pričakovanja veliko višja. "Odlično je, da smo spremenili pričakovanja, saj tega ni lahko doseči. Še posebej v našem primeru, saj so bili tako daleč od najboljših moštev. Mnogi so domnevali, da nam ne bo uspelo. Pričakovanja so odvisna od tvojih dosežkov in ravni, ki jo drugi pričakujejo od tebe. To pomeni, da smo zelo blizu velikim uspehom," je evolucijo kluba opisal Arteta.

Veliki Real Madrid, velik izziv

Zdaj jih v Ligi prvakov čaka največji izziv. Veliki Real Madrid je v zadnjih desetih letih kar šestkrat osvojil najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje na svetu, zadnjič so v finalu največjega evropskega klubskega tekmovanja izgubili davnega leta 1981 proti Liverpoolu, od takrat pa so zmagali v vseh devetih finalih, v katerih so igrali. Arsenal Lige prvakov še nikoli ni osvojil, v finalu pa je igral le leta 2006, ko je bila boljša Barcelona. Lani so se prvič po 15 letih uvrstili v četrtfinale, enako jim je uspelo tudi letos. Zgodovina je zagotovo na strani Madridčanov, Arteta pa ne obupuje. "Na koncu moramo vedeti, kje smo in kakšno zgodovino imamo. Ta klub je bil v 15 letih dvakrat v četrtfinalu Lige prvakov, kar je premalo. Moramo ustvariti svojo lastno zgodovino, to pa pomeni, da se moramo uvrstiti v polfinale. To je naslednji korak, ki ga moramo narediti," je pot do uspeha začrtal Arteta. Real Madrid ima to, kar si Arteta želi imeti. Bogato zgodovino in preverjeno kulturo zmagovanja ter odličnosti. "Preprosto bomo morali biti boljši od njih, od prve minute verjeti v zmago in biti odlični v ključnih trenutkih. Zavedamo se, da so tekme v Ligi prvakov odločene v obeh kazenskih prostorih. Če bomo igrali slabše od njih, nimamo nikakršnih možnosti," je recept za uspeh proti najuspešnejšemu klubu v Ligi prvakov dejal Bask.

Arsenal - Real Madrid in Barcelona - Borussia Dortmund