Arteta Maresci pokazal, da ga čaka ogromno dela

Na Millennium Stadiumu v Cardiffu je prvi gol padel po vsega 24 sekundah, ko je Myles Lewis-Skelly fantastično zaposlil Riccarda Calafiorija, ta pa je prisebno premagal nemočnega rojaka Gianluigija Donnarummo. Tudi v nadaljevanju je bil Arsenal boljši tekmec, City pa je imel nekaj priložnosti le v zaključku prvega polčasa, ko je nekajkrat dobro posredovala obramba topničarjev.

Pod drugi gol se je podpisal Kai Havertz, ki je unovčil lepo podajo novinca Christosa Tzolisa z glavo. Na začetku drugega polčasa je dvome o zmagovalcu razblinil samozavestni Martin Odegaard, ki je v primerjavi z lani močno dvignil svojo formo, saj je bil tokrat morda celo najboljši posameznik obračuna.

Norvežan je dobil lepo podajo dvakratnega asistenta Tzolisa in si nato v situaciji "ena na ena" z varanjem strela privoščil še Donnarummo, ki se je le nemočno usedel na rit, medtem ko je Odegaard žogo potisnil v prazno mrežo.