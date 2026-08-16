Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Arteta Maresci pokazal, da ga čaka ogromno dela

Cardiff, 16. 08. 2026 17.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Odegaard je z miniaturo postavil končnih 3:0.

Z obračunom tako imenovanega Community Shielda sta Arsenal in Manchester City odprla novo sezono. Aktualni angleški prvaki topničarji so branilcem pokalnega naslova iz Manchestra odčitali lekcijo in slavili s 3:0. Novi trener Cityja Enzo Maresca je dobil potrdilo, da ga čaka še ogromno dela, če se želi v tej sezoni boriti za naslov prvaka.

Na Millennium Stadiumu v Cardiffu je prvi gol padel po vsega 24 sekundah, ko je Myles Lewis-Skelly fantastično zaposlil Riccarda Calafiorija, ta pa je prisebno premagal nemočnega rojaka Gianluigija Donnarummo. Tudi v nadaljevanju je bil Arsenal boljši tekmec, City pa je imel nekaj priložnosti le v zaključku prvega polčasa, ko je nekajkrat dobro posredovala obramba topničarjev.

Pod drugi gol se je podpisal Kai Havertz, ki je unovčil lepo podajo novinca Christosa Tzolisa z glavo. Na začetku drugega polčasa je dvome o zmagovalcu razblinil samozavestni Martin Odegaard, ki je v primerjavi z lani močno dvignil svojo formo, saj je bil tokrat morda celo najboljši posameznik obračuna.

Norvežan je dobil lepo podajo dvakratnega asistenta Tzolisa in si nato v situaciji "ena na ena" z varanjem strela privoščil še Donnarummo, ki se je le nemočno usedel na rit, medtem ko je Odegaard žogo potisnil v prazno mrežo.

Odegaard je z miniaturo postavil končnih 3:0.
Odegaard je z miniaturo postavil končnih 3:0.
FOTO: Profimedia

V vrste Cityja se je vrnil Jack Grealish, lani je bil posojen Evertonu, ki pa po vstopu v igro v drugem polčasu še zdaleč ni navdušil. Podobno velja za Phila Fodna, ki v minuli sezoni pod vodstvom Pepa Guardiole ni dobival veliko priložnosti, ostal je tudi brez nastopa na mundialu, tudi tokrat pa se še zdaleč ni proslavil.

Naslednik Guardiole na klopi Cityja Enzo Maresca bo imel tako v zadnjem tednu pred začetkom premierligaške sezone še ogromno dela. Sploh če vemo, da je na izhodnih vratih še motor igre na sredini igrišča Rodri, ki se ga povezuje z Barcelono. 

Na drugi strani pa je Arsenal pokazal, zakaj je na stavnicah letos prvi favorit za naslov v Premier League, ki ga je v prejšnji sezoni osvojil prvič po 22 letih. Prav topničarji bodo prihodnji petek odprli premierligaško sezono, ko se bodo pomerili s Coventry Cityjem.

nogomet arsenal manchester city superpokal

Ronaldo namignil: Verjetno bo to moja zadnja sezona

24ur.com Maresca: To je lahko začetek nečesa pomembnega
24ur.com Arteta: Želijo zmagati, imajo trofeje, mi si seveda želimo enako
24ur.com 'Če ne igramo tako, kot smo se dogovorili, je za nas vsak tekmec težak'
24ur.com Salah: Prihodnost v Liverpoolu? Sem na izhodnih vratih ...
24ur.com Pred rdeče-črnimi še veliko dela, a eno je jasno: 'Modrić bo velika okrepitev'
24ur.com Trener Arsenala najel žeparje in opeharil svoje nesramno bogate nogometaše
24ur.com Joao Henriques optimističen pred začetkom evropske sezone
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
zadovoljna
Portal
Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
vizita
Portal
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
cekin
Portal
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
moskisvet
Portal
Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
okusno
Portal
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897