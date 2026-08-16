Arteta Maresci pokazal, da ga čaka ogromno dela

Na Millennium Stadiumu v Cardiffu je prvi gol padel po vsega 24 sekundah, ko je Myles Lewis-Skelly fantastično zaposlil Riccarda Calafiorija, ta pa je prisebno premagal nemočnega rojaka Gianluigija Donnarummo. Tudi v nadaljevanju je bil Arsenal boljši tekmec, City pa je imel nekaj priložnosti le v zaključku prvega polčasa, ko je nekajkrat dobro posredovala obramba topničarjev.
Pod drugi gol se je podpisal Kai Havertz, ki je unovčil lepo podajo novinca Christosa Tzolisa z glavo. Na začetku drugega polčasa je dvome o zmagovalcu razblinil samozavestni Martin Odegaard, ki je v primerjavi z lani močno dvignil svojo formo, saj je bil tokrat morda celo najboljši posameznik obračuna.
Norvežan je dobil lepo podajo dvakratnega asistenta Tzolisa in si nato v situaciji "ena na ena" z varanjem strela privoščil še Donnarummo, ki se je le nemočno usedel na rit, medtem ko je Odegaard žogo potisnil v prazno mrežo.
V vrste Cityja se je vrnil Jack Grealish, lani je bil posojen Evertonu, ki pa po vstopu v igro v drugem polčasu še zdaleč ni navdušil. Podobno velja za Phila Fodna, ki v minuli sezoni pod vodstvom Pepa Guardiole ni dobival veliko priložnosti, ostal je tudi brez nastopa na mundialu, tudi tokrat pa se še zdaleč ni proslavil.
Naslednik Guardiole na klopi Cityja Enzo Maresca bo imel tako v zadnjem tednu pred začetkom premierligaške sezone še ogromno dela. Sploh če vemo, da je na izhodnih vratih še motor igre na sredini igrišča Rodri, ki se ga povezuje z Barcelono.
Na drugi strani pa je Arsenal pokazal, zakaj je na stavnicah letos prvi favorit za naslov v Premier League, ki ga je v prejšnji sezoni osvojil prvič po 22 letih. Prav topničarji bodo prihodnji petek odprli premierligaško sezono, ko se bodo pomerili s Coventry Cityjem.
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