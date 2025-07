Arteta: Moramo rotirati, saj igramo tekme na vsake tri dni

Nogometaši Celja so v drugem krogu Prve lige Telemach rutinirano opravili z Radomljani in dosegli osnovni cilj – tri točke v boju za naslov, do katerega je seveda še dolga pot. Ob zmagi z 2:0 so Celjani spočili nekatere prvokategornike za povratno evropsko tekmo, ki jih čaka v četrtek na Cipru.

Podobno kot ob zmagi v Mariboru (2:1) je tudi proti Radomljam celjsko četo vodil Lorenzo Dolcetti, medtem ko je trener Albert Riera zaradi prepovedi dvoboj spremljal z balkona poslovne stavbe ob stadionu.

S predstavo v prvem polčasu ni mogel biti pretirano zadovoljen, kljub temu da so Celjani na odmor odšli s prednostjo, potem ko je enajstmetrovko uspešno izvedel Danijel Šturm. Njegovi varovanci so nato popravil vtis v drugem polčasu, ko so z boljšo predstavo potrdili zmago, ob kateri je zadel še Anomnachi Chidi.

"Tekma je bila težka, saj so Radomlje zahteven tekmec, ampak smo dobro nadzirali srečanje. V drugem polčasu smo bili nekoliko boljši in zasluženo smo prišli do zmage," je po tekmi dejal pomočnik Riere, Pablo Remon Arteta.

Španski strateg je pred povratno tekmo z AEK-om iz Larnake spočil nekatere nosilce igre – Franka Kovačevića, Andreja Kotnika in Maria Kvesića, medtem ko sta bila delnega počitka deležna tudi Mark Zabukovnik ter Nikita Iosifov. "Moramo rotirati, saj igramo tekme na tri dni. Igralci, ki so bili na igrišču, so dali vse od sebe, kar je najbolj pomembno. Ko zmaguješ, se igralci počutijo udobneje in bolj samozavestno," je dodal Arteta.

Z dobro predstavo je nase opozoril tudi Florjan Jevšenak, ki je prispeval asistenco za gol švedskega krilnega napadalca. "Vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma. Ni lahko preklopiti iz Evrope na domače prvenstvo. Ritem je naporen, ampak dobro smo igrali in zasluženo zmagali." Celjane zdaj čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa – na Cipru se bodo pomerili z AEK-om iz Larnake, potem ko se je prva tekma v knežjem mestu končala z remijem (1:1). Po povratku v domovino jih čaka novo zahtevno gostovanje, v Stožicah pri ljubljanski Olimpiji.