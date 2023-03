Arteta odločno odgovoril Ten Hagu, ki je trdil, da Arsenal nima poškodovanih

"Jasno je, da smo celotno sezono imeli težave s poškodbami in vsakič smo se uspešno soočili s tem izzivom. Zgolj na eni tekmi letos smo imeli celotno moštvo na voljo in s taktičnega vidika smo jo odigrali popolno, to je bila tekma proti Manchester Cityju doma (Zmaga Uniteda 2:1). Proti vsakem drugem moštvu smo imeli vsaj enega igralca, ki je bil suspendiran, poškodovan, ali bolan," je v sredo dejal Ten Hag in dodal, da je pri vodilnem moštvu v Premier lige Arsenalu stanje po njegovem mnenju popolnoma drugačno. "Mi smo se morali dobro soočiti s tem, ampak Arsenal je imel celotno moštvo vseskozi na voljo," je razlog za uspešne predstave tekmecev iz Londona iskal Nizozemec.

Arsenalova evropska sezona pa ni tako uspešno, kot tista v domačem prvenstvu, saj so Londončani po sinočnjem porazu proti Sportingu po streljanju enajstmetrovk izpadli iz vseh preostalih tekmovanj. Do konca sezone bodo posledično igrali zgolj še tekme Premier lige. Trener Arsenala Mikel Arteta je po porazu proti Portugalcem pogled usmeril tudi v Manchester in stanovskemu kolegu odgovoril. "Celotno sezono se ukvarjamo s poškodbami. Emile Smith Rowe je bil poškodovan štiri mesece, Gabriel Jesus je bil odsoten mesece, Oleksandr Zinčenko je manjkal dva in pol meseca, Thomas Partey mesec in pol, Eddie Nketiah mesec in pol. Do zdaj smo imeli kar veliko poškodb, ampak smo se z njimi dobro soočili," je bil jasen Španec. Seznamu poškodovancev sta se med tekmo na Emirates stadionu sinoči pridružila še branilec Takehiro Tomiyasu in napadalec Gabriel Martinelli, ki sta srečanje zaključila predčasno.