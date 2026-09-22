Arteta ostaja na klopi topničarjev

Mikel Arteta je vodenje Arsenala prevzel leta 2019 in ekipo popeljal nazaj na sam vrh angleškega nogometa. V pretekli sezoni so si topničarji zagotovili prvi naslov državnega prvaka po 22 letih. Artetova zasedba je obrambo naslova začela z brezhibnim izkupičkom, vse do presenetljivega poraza z 0:3 proti Brightonu tik pred reprezentančnim premorom.

Zvestoba je neposredna nagrada za preteklo sezono, v kateri je Arteta Arsenal po dolgih 22 letih čakanja končno popeljal do naslova angleškega prvaka v premier league, ekipo pa pripeljal tudi do finala lige prvakov.Nova pogodba mu prinaša osnovno plačo, ki presega celoten prejšnji maksimalni zaslužek z vsemi bonusi vred, z vsemi dodatki pa se bo njegov letni zaslužek približal meji 20 milijonov evrov na leto.