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Nogomet

Arteta ostaja na klopi topničarjev

London, 22. 09. 2026 16.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Trener Arsenala Mikel Arteta

Španski nogometni strateg in nekdanji vezist Mikel Arteta ter vodstvo Arsenala sta dosegla dogovor o podaljšanju sodelovanja, je poročal britanski BBC. Baskovski strokovnjak se je dogovoril za novo, izboljšano pogodbo z londonskim klubom. Nova pogodba mu prinaša občutno povišanje plače.

Mikel Arteta je vodenje Arsenala prevzel leta 2019 in ekipo popeljal nazaj na sam vrh angleškega nogometa. V pretekli sezoni so si topničarji zagotovili prvi naslov državnega prvaka po 22 letih. Artetova zasedba je obrambo naslova začela z brezhibnim izkupičkom, vse do presenetljivega poraza z 0:3 proti Brightonu tik pred reprezentančnim premorom.

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Zvestoba je neposredna nagrada za preteklo sezono, v kateri je Arteta Arsenal po dolgih 22 letih čakanja končno popeljal do naslova angleškega prvaka v premier league, ekipo pa pripeljal tudi do finala lige prvakov.Nova pogodba mu prinaša osnovno plačo, ki presega celoten prejšnji maksimalni zaslužek z vsemi bonusi vred, z vsemi dodatki pa se bo njegov letni zaslužek približal meji 20 milijonov evrov na leto.

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