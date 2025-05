Arteta po izpadu iz Lige prvakov pripeljal novega vezista

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Arsenal bo sezono najverjetneje končal na drugem mestu v Premier League, v Ligi prvakov pa je prvič po 16 letih prišel do polfinala. Kljub temu pa bo sezona za navijače Londončanov bolj kot ne razočaranje, saj so klubske vitrine znova ostale nedotaknjene.

Topničarji so imeli v zadnjih mesecih obilo težav s poškodbami, še posebej v napadu. V drugem delu sezone po poškodbah Kaia Havertza in Gabriela Jesusa na položaju napadalca običajno začenja kar Mikel Merino, ki je po osnovni izobrazbi osrednji vezist.

Prav zato je bilo pričakovati, da bo skušal trener Mikel Arteta čim prej zaostriti konkurenco v konici napada. Na razočaranje navijačev se to pozimi ni zgodilo in vprašanje je, ali bo do tega prišlo med sezonama.