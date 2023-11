Arteta po porazu proti Newcastlu: To je absolutna sramota

"To je absolutna sramota. Toliko je na kocki, ogromno ur smo vložili v priprave na to, da tekmujemo na najvišji ravni. Prejeli smo veliko sporočil, da se to ne sme več nadaljevati. Očitno zapravljamo svoj čas, res ne vem, kako naj se počutim. Dovolj težko je tekmovati proti Newcastlu, saj so res dobra ekipa, ampak moramo se pogovoriti o tem, kako je ta gol lahko obstal. Iz več razlogov bi ga morali razveljaviti. V tej državi sem že več kot 20 let in sojenje ni niti približno na nivoju najboljše lige na svetu. Slabo mi je, da sem del tega," je po tekmi svoje misli strnil Arteta.