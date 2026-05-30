Nogomet

Arteta sporočil dobro novico, bo milijon videl dve lovoriki?

Budimpešta, 30. 05. 2026 06.00 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Mikel Arteta se za kritike ne zmeni. "Zaslužimo si biti tu," pravi. Rezultati temu pritrjujejo, saj Arsenal v 14 tekmah letošnje evropske sezone še ne pozna poraza.

Medijska soba je pokala po šivih, ko je več kot 200 novinarjev in več deset televizijskih kamer čakalo na prihod Arsenalovega tabora na novinarsko konferenco pred zadnjim in obenem največjim dejanjem sezone – finalom Lige prvakov. Kaj so povedali Bukayo Saka, kapetan Martin Odegaard in trener Mikel Arteta?

Najprej sta pred medije stopila oba nogometaša, a vprašanje, ki je najbolj zanimalo novinarje, je bilo prihranjeno za trenerja: ali bo Jurrien Timber po dveh mesecih brez nogometa nared za finale?

Odgovor Mikela Artete je bil pritrdilen, španski strokovnjak pa je z nasmeškom na obrazu sporočil, da bo za nastop konkuriral tudi Noni Madueke, ki je imel nekaj težav po tekmi s Crystal Palacom.

Bolj sproščeni, a z isto miselnostjo

Ko so prvič po 22 letih v zrak dvignili prvenstveno lovoriko, so se topničarji otresli ogromnega bremena. Odlično vzdušje znotraj garderobe je bilo takoj zaznati. Tako Bukayo Saka kot Martin Odegaard sta bila v svojem nastopu zelo sproščena, a sta poudarila, da to ne pomeni, da je motivacija kaj manjša.

"Nismo se spremenili, a seveda je bila osvojitev naslova nekaj posebnega. Veliko ljudi je govorilo, da nam ne more uspeti, sedaj tega ni več. Ampak miselnost ostaja ista, želimo zmagati. Kot ekipa smo prestali marsikaj in to nas je pripravilo na vse, kar smo doživeli v zadnjih tednih. Pripravljeni smo," je odločen Odegaard.

Arteta: Ambicije so zdaj še večje

Ali zmaga v Premier League pomeni manj pritiska v Ligi prvakov? "Ne, ker so ambicije še večje, kot so bile prej. Osvojili smo eno lovoriko, a zdaj si druge želimo še bolj. To mora biti izhodišče za še večje dosežke. Po vsem, kar smo pokazali v tej sezoni Lige prvakov, moramo zdaj narediti še en korak naprej," je pristavil Arteta.

Zmaga v Premier League je poskrbela za prešerno slavje navijačev Arsenala po vsem svetu. Čustveno ga je doživel tudi ta čas verjetno prvi zvezdnik kluba Saka, ki je del kluba že od malih nog. "Vsi vemo, kje se je moja pot začela. Sedem let sem imel, ko sem prišel v klub. V zadnjem tednu so sanje postale realnost in izjemno je, da imam sedaj še eno priložnost, da spišem zgodovino za klub, ki ga ljubim."

Preberi še Arteta se lahko v Budimpešti postavi ob bok Guardioli in Fergusonu

V nedeljo se pričakuje milijon navijačev

Ne glede na razplet sobotnega finala bo v nedeljo v severnem Londonu potekala šampionska parada. V klubu so se odločili, da za razliko od prejšnjih proslav pokala ne bodo dvignili tik pred stadionom. Razlog? Bojijo se, da bi se na enem mestu nagnetla prevelika množica ljudi. Ob desetkilometrski trasi se namreč pričakuje kar milijon privržencev.

"Dobro vem, kaj jim to pomeni. Bil sem tukaj ob vzponih in padcih. Ko smo osvojili ligo, smo lahko videli nore posnetke, kaj ta klub pomeni ljudem. Ampak zdaj moramo ostati zbrani in z zmago v Ligi prvakov poskrbeti, da bo parada še bolj nora," je dodal 24-letni Saka, ki je za severnolondonski klub zbral že 311 nastopov.

Arteta jim je hitro dal vedeti, kaj se pričakuje

Krilni nogometaš je za Arsenal debitiral novembra 2018 še pod vodstvom Unaia Emeryja. Pod taktirko njegovega polnopravnega naslednika Mikela Artete pa je prebrodil številne krizne trenutke, ko se je zdelo, da so topničarji zavili v slepo ulico povprečnosti, iz katere se ne bodo nikoli izvlekli.

"Bili smo daleč od nivoja, na katerem smo zdaj. Ampak Arteta nam je že prvi dan dal vedeti, da moramo vrniti klub, kamor spada – v boj za vse možne lovorike. Dolga pot je za nami z nekaj razočaranji, ampak občutek ob dvigu naslova v Premier League je vse muke upravičil. Smo kot velika družina, borimo se drug za drugega in sedaj lahko uživamo v teh trenutkih," je še razmišljal Saka.

Odegaard je za Arsenal debitiral januarja 2021. Dobro leto pozneje ga je Arteta ustoličil za prvega kapetana moštva. Bo nocoj postal prvi v zgodovini kluba, ki bo v zrak dvignil znamenito lovoriko z velikimi ušesi?

"Lahko dosežemo nekaj, kar pred nami ni še nihče. 22 let smo čakali na Premier League in sedaj bi radi ta občutek ponovno doživeli. Dobro se zavedamo, koliko bi vsem nam pomenila ta lovorika," je o zgodovinski priložnosti razmišljal Norvežan.

'Zaslužiti si moramo pravico, da dvignemo lovoriko'

Arsenal je v zadnjih sezonah prestal pravo evolucijo in se iz všečne napadalne ekipe spremenil v neprebojno obrambno zasedbo. V letošnji sezoni Lige prvakov so topničarji na 14 tekmah prejeli vsega šest zadetkov. Daleč najboljšo obrambo so imeli tudi v Premier League.

Številni kritiki Arteti očitajo, da je Arsenal spreobrnil v negledljivo ekipo, ki ne želi doseči zadetka več, temveč prejeti enega manj. 44-letnik iz San Sebastiana se za to, kakopak, ne zmeni kaj dosti.

"Tukaj smo, ker smo si to zaslužili z načinom igre in našimi predstavami v tej sezoni. Zdaj si moramo zaslužiti še pravico, da dvignemo lovoriko. Pripravljeni smo," kritikom (in PSG-ju) sporoča Arteta.

Preberi še Za vstopnico tudi po več tisočakov

Razmišljajo tudi o enajstmetrovkah

Parižani sicer veljajo za favorite, vendar ne gre pričakovati, da bodo do naslova prišli tako rutinirano kot lani, ko so Inter razbili s kar 5:0. Ne gre izključiti niti podaljškov in morebitnih enajstmetrovk. Nogometaši Arsenala jih na zadnjem treningu sicer niso vadili, vendar so se temu segmentu igre posvečali že prej.

"Vsakega nasprotnika analiziramo na vse mogoče načine. Možnost je, da bodo odločale enajstmetrovke. Zato smo seveda preučili tudi ta del igre," je pojasnil kapetan Arsenala.

