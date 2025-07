Tanrivermis izpostavil razveljavljena gola: Zaslužili smo si vsaj točko

Spomnimo, Mariborčani so v 36. minuti izkoristili neodločnost celjske obrambe in s protinapadom Orpheja Mbine, ki je z žogo v nogah pretekel več kot polovico igrišča, prišli do prednosti. A Celjani so v nadaljevanju dvoboja dominirali in povsem zasluženo spisali preobrat, potem ko sta v polno zadela Mario Kvesić in Juanjo Nieto.