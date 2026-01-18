Arteta znova razočaran nad sodniki: 'Morali bi dobiti enajstmetrovko'

Igralci Arsenala FOTO: Profimedia

Topničarji so si v zadnjih nekaj tednih priigrali lepo prednost na vrhu angleškega prvenstva. Njihov najbližji zasledovalec je trenutno Manchester City, ki zaostaja za 7 točk. Ob morebitni zmagi Aston Ville nad Evertonom pa bi se lahko varovanci Unaia Emeryja Arsenalu približali na samo 4 točke. Zdi se, da zasedba Mikela Artete ne more popolnoma izkoristiti slabe forme svojih tekmecev in se "odlepiti" na kakšnih 10 točk prednosti. Zadnja izgubljena priložnost se je zgodila v soboto, ko so se topničarji podali na gostovanje k Nottingham Forestu. V mesto Robina Hooda so Londončani prispeli z nadvse lepo popotnico iz mestnega derbija med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem. Rdeči vragi so pod taktirko (starega) novega trenerja Michaela Carricka popolnoma osmešili meščane in zasluženo zmagali z 2:0, rezultat, ki celo laska ekipi Pepa Guardiole.

Declan Rice FOTO: Profimedia

Arsenal je imel pred seboj jasno enačbo: zmaga nad Forestom pomeni 9 točk prednosti in sklene skorajda popoln nogometni vikend. Topničarji so sicer povišali svojo prednost, vendar zgolj za točko. Na stadionu City Ground sta jih znova pestila neizkoriščanje priložnosti in jalova premoč v posesti, nekaj, kar ekipo Španca zaznamuje že od začetka njegove nogometne "revolucije" v severnem Londonu. "Seveda je bil naš cilj, da zmagamo, to nam ni uspelo zaradi različnih razlogov. Res je, da so naši nasprotniki odigrali čvrsto obrambno tekmo, a realnost je takšna, da smo bili znova sami sebi največji sovražnik. Zapravili smo 4 velike priložnosti, kar nas je tudi stalo zmage. Poleg tega bi morali dobiti tudi enajstmetrovko," je bil po tekmi razočaran 43-letni Bask.

Nekdanji vezist kluba, ki ga trenutno vodi, se je znova obregnil ob sojenje na tekmah angleškega prvenstva. Proti koncu tekme je branilec domačih Ola Aina nerodno posredoval v svojem kazenskem prostoru, pri čemer ga je žoga oplazila tudi po roki. Glavni delilec pravice Michael Oliver ni pokazal na belo točko, potem pa je sledila zdaj že pričakovana (pre)dolga analiza sodnikov v sobi VAR. Na koncu so se odločili, da vendarle ni šlo za namerno igranje z roko, in londonske sanje o enajstmetrovki so se razblinile.

Mikel Arteta FOTO: Profimedia

"Govorimo o očitni enajstmetrovki, ki je niso dosodili niti s pomočjo sobe VAR. Na tej ravni so to razlike med zmago in remijem. Situacijo sem videl v živo, znova sem si jo pogledal po tekmi in zdaj sem jo še enkrat videl. Šlo je za popolnoma nepotrebno igro z roko," je bil po tekmi nejevoljen Arteta. Nekdanji mladinec Barcelone se ni strinjal z uradno pojasnitvijo krovne zveze sodnikov na Otoku, ki pravi, da je žoga Aino najprej zadela v ramo in zato ni šlo za namerno igro z roko: "Prav imajo, žoga ga zadane v ramo, a jo nato skoraj zagrabi še z roko. Pojasnilo nima smisla, namen igralca je jasen, drugače ne bi trdil, da je šlo za najstrožjo kazen.

