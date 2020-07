Arteta zmeden zaradi sistema VAR: Očitno ne razumem pravil

Uporaba monitorja zgolj pri morebitnem rdečem kartonu

Na začetku letošnje sezone so se premierligaški sodniki povsem izogibali uporabi monitorja, ki je nameščen ob avt liniji, namesto tega so raje poslušali navodila, ki so prišla iz sodniške video sobe. Januarja pa so se na posvetovanju vrhovnega angleškega sodniškega organa dogovorili, da si počasne posnetke ogledajo sami, če obstaja možnost, da se rumeni karton spremeni v rdečega, kot se je zgodilo na že omenjeni tekmi.

Pred tem se je monitor v celotni sezoni 2019/2020 uporabilo zgolj enkrat. Zanj se je odločil Michael Oliverna tekmi tretjega kroga FA pokala med Crystal Palaceom in Derby Countyjem, ko je kapetanu orlovLuki Milivojeviću najprej pokazal rumeni karton, nato pa svojo odločitev spremenil in srbski reprezentant je moral zapustiti igrišče.

Tudi kasneje smo le redko videli, da bi glavni sodniki na lastne oči preverjali določeno situacijo. Še najbolj odmevna je bila odločitevGrahama Scotta, da Moussi Djenepu pokaže rdeči karton, in ne rumenega, na marčevski tekmi med Southamptonom in Newcastlom.