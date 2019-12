Arteta ob slovesu: Jokal sem, ker je bil City moja družina

Mikel Arteta je bil nazadnje pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju, sedaj pa je zamenjal začasnega trenerja pri Arsenalu Freddieja Ljungberga, ki je na klop sedel potem, ko je vodstvo kluba pred slabim mesecem odpustilo Unaija Emeryja. Topničarji so v angleški ligi na desetem mestu, v zadnjih 12 tekmah so zmagali le enkrat. Arteta je tudi nekdanji nogometaš Arsenala, dres je nosil od leta 2011 do 2016. Za 37-letnega Arteto je to nov velik korak v trenerski karieri in tudi velik izziv. "To je velika čast. Arsenal je eden največjih klubov na svetu. Moramo biti v igri za največje lovorike in to so mi tudi jasno povedali, ko sem se pogovarjal s Stanom in Joshom Kroenkejem in drugimi ljudmi v vodstvu kluba,"je dejal Arteta.