Arteta: Želijo zmagati, imajo trofeje, mi si seveda želimo enako

London, 20. 10. 2025 16.43 | Posodobljeno pred 29 minutami

Ta teden nas na Kanalu A čakata dva nogometna večera elitne Lige prvakov. V torek boste lahko skupaj z nami spremljali obračun Arsenala in Atletico Madrida, v sredo pa bo na sporedu dvoboj med Realom Madridom in Juventusom. Trener Londončanov, Mikel Arteta, je pred tekmo razumljivo optimističen, saj so njegovi varovanci na stadionu Emirates v skupinskem delu med evropsko elito pokazali izjemno dominanco.

Na stadionu Emirates bodo domači nastopili kot izraziti favoriti. Ekipa trenerja Mikela Artete se bo z madridskim velikanom, kjer že vrsto let brani slovenski vratar Jan Oblak, pomerila šele tretjič v zgodovini. Prejšnja dva dvoboja teh ekip sta bila odigrana v sezoni 2017/2018, ko so v polfinalu Lige Evrope slavili Španci.

Dva evropska velikana, dva legendarna trenerja. Arteta o Diegu Simeoneju govori razumljivo z velikim spoštovanjem: "Je na izjemno visoki ravni. Njegovo obdobje v Atleticu je neverjetno. Ustvaril je identiteto, duh... To je zelo težko doseči. Zame je neverjeten. Je navdih v številnih situacijah. Ima veliko strasti, sposobnosti, ogromno energije... in voljo po zmagi. To je izziv – prepričati igralce in vzdrževati to raven toliko časa," je pojasnil.

"Želijo zmagati in to poganja vse – njihov organiziran slog igre, talent ekipe, mentaliteta in strast. Simeonejev pristop k igri je ključni del njihove identitete. Imajo trofeje in finale Lige prvakov, cilj pa je, da mi dosežemo enako," še nadaljuje Arteta.

Londončani so v letošnji sezoni že zabeležili zmagi proti Athleticu Bilbau in Olympiakosu, skupaj z lansko sezono pa so v ligaškem delu Lige prvakov na svojem stadionu dosegli kar 11 zaporednih zmag, pri tem pa niso prejeli niti enega gola. "Ekipa je v primerjavi s prejšnjim letom zelo dozorela. Čeprav je sezona še v zgodnji fazi in nas čaka veliko tekem, me navdihuje energija in ambicija igralcev. Vsaka tekma je pomembna, še posebej ta, ki bo zelo zahtevna. Trenutno smo v dobri formi, ekipno čustveno stanje pa ostaja močno," je še dodal.

