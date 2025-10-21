Svetli način
'Arteta je garač, ki 24 ur na dan razmišlja o nogometu'

21. 10. 2025

Tadej Vidrih, J.B.
Pred obračunom Arsenal – Atletico Madrid smo pred mikrofon povabili Pabla Remona Arteto. Pomočnika Alberta Riere v Celju in bratranca glavnega trenerja topničarjev Mikela Artete.

Mikel Arteta je, tudi s pomočjo milijardnega vlaganja, topničarje vrnil med evropsko elito.
Mikel Arteta je, tudi s pomočjo milijardnega vlaganja, topničarje vrnil med evropsko elito. FOTO: AP

"Imava zelo dober odnos. Vsak teden se pogovarjava," o odnosu z Mikelom Arteto pravi Pablo Remon in dodaja: "Seveda se pogovarjamo o nogometu, a tudi o drugih stvareh, prijateljih, družini. Imava veliko skupnih stvari. Ponavadi gremo vsako leto skupaj na dopust. Včasih sploh ne govoriva o nogometu, govoriva o drugih stvareh, seveda, saj je normalna oseba." 

Pomočnik Alberta Riere dodaja, da Mikel Arteta redno spremlja nastope celjskega moštva, sploh na evropski sceni, kjer so grofje lani navdušili z uvrstitvijo v četrtfinale Konferenčne lige. 

"Zmeraj nas spremlja. Ne vem, če vse tekme. A preko različnih platform in spleta spremlja rezultate, kakšne gole smo dosegli. Zadnjič je spremljal našo tekmo v Evropi proti AEK-u. Pravi, da dobro opravljamo delo. Če ga ne bi, potem ne bi zmagovali tekem, ki jih zmagujemo v tej sezoni." 

Parlo Remon Arteta in Albert Riera
Parlo Remon Arteta in Albert Riera FOTO: NK Celje

O nogometu razmišlja 24 ur na dan

Arsenal je trenutno vodilna ekipa angleške Premier League in po ocenah stavnic celo prvi kandidat za zmago v Ligi prvakov, na katero klub iz severnega Londona še čaka. 

"Mislim, da je garač. O nogometu razmišlja 24 ur na dan, kot tudi naš trener (Riera). Ekipo želi izboljšati vsak dan, na vsakem treningu. Želi biti popoln, želi nadzirati vse podrobnosti igre. Mislim, da je to glavni razlog, zakaj je trenutno Arsenal na tej ravni."

Preberi še Simeone: Poznamo svojo pot, vemo, za kaj igramo

'Seveda je pod pritiskom, a ga zna nadzirati'

 Španski strokovnjak se je Arsenalu pridružil decembra 2019 in ga znova vrnil med najmočnejše angleške klube. "15 let ali še več je igral v Premier League. Seveda je pod pritiskom, a ga zna z lahkoto nadzirati. Najprej je to počel kot igralec, zdaj še kot trener. Pritisk je, ko si ga naložiš sam, ne ko ti ga nalagajo drugi," dodaja Pablo Remon Arteta.

"Upam, da bodo osvojili Ligo prvakov in angleško prvenstvo, a vsi vemo, da je to zelo težko. Mislim, da jim gre dobro in zakaj ne? Trenutno so prvi v angleški ligi. A kot sem že povedal, naslovi se osvajajo v maju in če bodo maja v tem položaju ter bodo osvojili angleško ligo, bom zelo vesel," je še povedal pred našim mikrofonom. 

