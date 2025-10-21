'Arteta je garač, ki 24 ur na dan razmišlja o nogometu'

"Imava zelo dober odnos. Vsak teden se pogovarjava," o odnosu z Mikelom Arteto pravi Pablo Remon in dodaja: "Seveda se pogovarjamo o nogometu, a tudi o drugih stvareh, prijateljih, družini. Imava veliko skupnih stvari. Ponavadi gremo vsako leto skupaj na dopust. Včasih sploh ne govoriva o nogometu, govoriva o drugih stvareh, seveda, saj je normalna oseba."

Pomočnik Alberta Riere dodaja, da Mikel Arteta redno spremlja nastope celjskega moštva, sploh na evropski sceni, kjer so grofje lani navdušili z uvrstitvijo v četrtfinale Konferenčne lige.

"Zmeraj nas spremlja. Ne vem, če vse tekme. A preko različnih platform in spleta spremlja rezultate, kakšne gole smo dosegli. Zadnjič je spremljal našo tekmo v Evropi proti AEK-u. Pravi, da dobro opravljamo delo. Če ga ne bi, potem ne bi zmagovali tekem, ki jih zmagujemo v tej sezoni."