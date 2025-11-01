Svetli način
Nogomet

Arteta o prehrani na dan tekme in vraževerju

London, 01. 11. 2025 12.43

S.V.
V taboru Arsenala vlada odlično vzdušje, Topničarji so namreč slavili na zadnjih osmih obračunih v vseh tekmovanjih. Trener vodilne zasedbe angleške Premier lige si tako lahko tudi na novinarskih konferencah privošči nekaj več sproščenosti. Pred tekmo pri Burnleyju je Mikel Arteta odgovarjal na vprašanja o vsem mogočem – od svoje prehrane na dan tekme in vraževerja do velike razprave o metanju brisač – z nekaj malega pogovora o nekoliko bolj resnih temah, kot sta rotacija ekipe in obrambna trdnost.

Siesta je eden najlepših delov dneva pri Arteti

Mikel Arteta je na novinarski konferenci jasno nakazal, da kot Španec ob dnevih, ko njegova ekipa igra tekme, pogreša tradicionalno siesto. Na račun tega na dan tekme ne poje veliko. "Jem, ampak ne veliko. Mislim, da gre za apetit. Tudi pred dopoldanskim treningom imam zelo lahek zajtrk, potem pa, ko je to mimo, mi je bolje in lahko uživam. Nimam veliko časa za vadbo, zato moram paziti nase."

Poudaril je, da se razlog za to ne skriva v stresu. "Ne, ni to, ampak tudi ne maram jesti preveč. Sem Španec in po obilnem obroku, recimo po dobri paelli, potrebujem siesto. In to lahko naredim na treningu – uživam v tem, kadar mi uspe, in to je eden najlepših delov dneva. Ampak na dan tekme igramo ob treh popoldne. Če imam kosilo ob 12.00 ali 13.00, je moje telo pametno – gre v način počitka, jaz pa potrebujem čas za akcijo. Torej to ni pravi trenutek za hrano."

Vraževerje Arsenalovega trenerja

Španec na klopi Arsenala je med drugim povedal, da pri oblačilih ni vraževeren, pri mnogih drugih stvareh pa. "Vedno imam s sabo to steklenico vode, ki mi jo poda tiskovni predstavnik Dan Tolhurst. Lahko bi naredil dolg seznam, ne vem niti, zakaj to počnem. Verjetno gre bolj za rutino kot za karkoli drugega. Ni prav uporabno, rekel bi, da se tega nihče ne bi smel učiti."

Mikel Arteta
Mikel Arteta FOTO: AP

Rezultati na njegove rituale ne vplivajo. "Mislim, da gre bolj za protokol. To počnem, vzamem steklenico, ampak ni pomembno, smo tudi veliko tekem izgubili ali remizirali. Pomaga mi ostati v rutini in osredotočen na to, kar moram narediti."

Pogovor o brisačah

Arteta in njegovi varovanci so bili na tekmi proti Newcastlu presenečeni, ker niso smeli uporabiti brisače za brisanje žoge pred izvedbo avta. Španski trener ni vedel, da lahko njegova ekipa uporablja samo svoje brisače.

"Da ne smeš uporabiti brisače nekoga drugega? Ne, tega nisem vedel. To je kot s pijačo – kot igralec sem kdaj vzel plastenko od nasprotne ekipe, se napil in nadaljeval. Ne vem, mislim, da potrebujemo več jasnosti glede tega, kaj smemo in česa ne smemo početi, pa tudi koliko časa lahko pri tem porabimo," je bil nekoliko kritičen Bask, ki na klopi Arsenala še čaka na osvojitev kakšne večje lovorike.

Lov na Chelseajev rekord

Topničarje v zadnjih sezonah krasi trdna obramba, ki je plod taktičnih idej baskovskega stratega. Arsenal je v uvodnih devetih premierligaških krogih prejel le tri zadetke. Rekord za najmanj prejetih zadetkov v eni sezoni drži Chelsea, ki je pod taktirko Joseja Mourinha (2004/05) prejel le 15 golov. Kljub temu Artetina ekipa lova na rekord ne uporablja kot dodatno motivacijo.

"Mislim, da se osredotočamo na to, kako lahko preprečimo moč nasprotnika, kako lahko čim prej v poteku igre presekamo njihove vire napadov, in to je to. Če bomo to počeli zelo, zelo dobro, bomo zmanjšali verjetnost, da bodo zabili gol ali imeli strele na naš gol – in to je to. To nas bo pripeljalo do naslednje tekme. Moramo gledati dan za dnem, igralca za igralcem, in glede na pomen, ki ga imajo, ter njihove posebne vloge v sistemu, poskušati doseči to," pravi Arteta.

nogomet arteta arsenal
