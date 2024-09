Artetova želja uslišana: Merino uradno Arsenalov

28-letni Mikel Merino, ki je s Španijo letos v Nemčiji osvojil naslov evropskega prvaka, je zadnjih šest let igral za Real Sociedad, ki je zanj dobil približno 32,5 milijona evrov odškodnine. V dresu slednjega je Merino odigral 242 tekem ter prispeval 27 golov in 30 podaj.

"Mikel je bil to poletje naša glavna tarča. Videli smo ga kot igralca, ki se bo odlično vključil v našo ekipo in jo izboljšal," je dejal športni direktor topničarjev Edu.

Trener Arsenala Mikel Arteta pa je dodal: "Mikel je izkušen in raznovrsten igralec, že dolgo igra na najvišji ravni. Je tudi zmagovalec, kar je pokazal tudi na letošnjem EP."