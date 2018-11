Madridski AS o evropski superligi: Čeferin ustavil Perezov projekt

Madridski športni dnevnik AS je v komentarju odgovornega urednika Alfreda Relanakomentiral torkove dogodke, ki zadevajo govorice o ustanovitvi evropske superlige. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je s predsednikom Juventusa Andreo Agnellijemv Bruslju tako kot v številnih prejšnjih intervjujih javno zatrdil, da je novo tekmovanje zgolj "fikcija", s tem pa je po mnenju dnevnika ASzadal boleč udarec (tudi) 13-kratnemu zmagovalcu Lige prvakov madridskemu Realu in njegovemu predsedniku Florentinu Perezu.

"Predsednik Uefe, Čeferin, je 'nabrcal' fantazijski projekt evropske lige. Aktualni format Lige prvakov že vključuje najboljše ekipe iz najboljših lig (celo štiri v našem primeru in v primeru Premier League). Razdelitev televizijskega zaslužka se veča iz leta v leto, (Liga prvakov, op. a.) pa se je ustalila v samem vrhu nogometa," je v svojem komentarju zapisal Relano.

"A nekaterim se to še vedno zdi premalo, namigujejo na prikrito zaroto, ki jo razkrivajo Football Leaks, čigar dokumenti so povsem razkrili karte, s katerimi so igrali številni, drugi pa so vse skupaj spremljali z zaničevanjem. Ko je enkrat prišlo do teh razkritij, jih ni bilo več mogoče ignorirati. Florentino Perez je eden od zaveznikov tega, nekakšen čarovniški vajenec in nekdo, ki si želi posnemati (nekdanjega predsednika Reala, Santiaga, op. a.) Bernabeua, ki je v najboljših dneh in z več sreče ter uspeha prispeval k oblikovanju (predhodnika Lige prvakov, op. a.) Evropskega pokala. Morda se želi rešiti tega kompleksa. Ne vem."

REAL

Naj ga vprašajo‒zakaj?

Relano opozarja na dejstvo, da sta bila španska velikana Real in Barcelona sodeč po razkritjih Football Leaks pripravljena vstopiti v ligo, ki bi (pogojno) dovoljevala le še nastop madridskega Atletica. To je seveda povsem v nasprotju dosežkov klubov iz Primere Division iz tega tisočletja, ko je finala evropskih tekmovanj praviloma vsako leto igralo vsaj eno špansko moštvo.

"Zakaj, če so na lestvici Uefe naši klubi povsem pri vrhu?" se sprašuje odgovorni urednik dnevnika AS. "Upam, da bodo naslednji predsedniki, ki bodo dobili to čast in se Florentinu pridružili v njegovi loži, ali tisti, ki ga bodo kasneje sprejeli v svojih lastnih, vsaj znali s pogledom vprašati‒ zakaj? Zakaj je imel v njegovem spodletelem projektu španski nogomet veliko nižjo vrednost od tiste, ki bi si jo zaslužil. Če nima dovolj moralnega poguma, mu je vsaj Čeferin postavil oviro, bomo pa videli, kako čvrsto, pred ustanovitvijo tega ekskluzivnega kluba evropskega nogometa (s tako malo Španci), ki bi se polastil koncev tedna. Vsi ostali pa bi morali poskrbeti zase."