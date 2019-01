AS prepričan: Real bo aktiviral Icardijevo odkupno klavzulo

Njegovi goli so, ne glede na vse, prinašali točke in tudi zagotavljali lovorike, v tej sezoni pa so galaktiki, tudi zaradi odhoda 33-letnega Portugalca v Torino k Juventusu, precej nebogljeni v napadu. Posledično tudi z manj prepričljivimi rezultati. "Realje po odhodu Ronalda ostal z enim samim pravim napadalcem Karimom Benzemajem. To je za takšen klub, ki vsako sezono napada lovorike v vseh tekmovanjih, občutno premalo," piše madridski AS, ki prihod Panamca Mariana Diaza ne šteje kot "resen" nakup. "Čeprav so zanj odšteli 20 milijonov evrov in je tudi oblekelRonaldovo sedmico, pa roko na srce to ni napadalec, ki bi prinašal lovorike," je brez dlake na jeziku madridski športni dnevnik, ki je prepričan, da bo Florentino Perez s sodelavci že pozimi reagiral.