AS: Mbappe je prioriteta Reala, Haaland se je znašel v labirintu

Po tem, ko je Borussia Dortmund izpadla v četrtfinalu Lige prvakov, se je Erling Haaland znašel v "labirintu, iz katerega je težko najti izhod", poroča AS. Dortmundčani se bodo namreč skozi nemško ligo le stežka uvrstili v skupinski del najelitnejšega evropskega tekmovanja za sezono 2021/22, dodaja AS, ki morebitno igranje v Ligi Evropa izpostavlja kot "ključno težavo" norveškega zvezdnika.

"Haaland si, kot smo izvedeli, želi igrati v Real Madridu. A zelo možno je, da mu trenutna situacija ne bo pomagala,"je zapisal AS. "Iz različnih virov, s katerimi se je naš časopis posvetoval, in ki perfektno poznajo Norvežanovo situacijo, bo igralec povsem gotovo iskal prestop v tem poletju, če v prihodnji sezoni ne bo mogel igrati Lige prvakov, saj si ne more dovoliti, da ne bi bil deležen pozornosti ravno v trenutku, ko mora podpisati največjo pogodbo kariere. Ta hitrejša odločitev (sprva je načrtoval, da bi Dortmund zapustil poleti 2022) bi ga oddaljila od Real Madrida. Beli so računali, da bi ga pripeljali kasneje (leta 2022), ko bi bila cena razumna, glede na to, da obstaja ustni dogovor med Dortmundom in agentom Norvežana, Minom Raiolo, ki bi olajšal njegov prihod v tistem trenutku. Zdaj pa je, nasprotno, Madrid osredotočen na Operacijo Mbappe, sledi pa načrtu, ki je bil zastavljen že pred meseci. On je glavni cilj na kratki rok."

Man. City v najboljšem položaju, Barcelona 'odpisana', možnosti pa naj bi imel tudi Man. United

AS dodaja, da je Haalanda dejstvo, da se mu sanje o igranju za Real vsaj še za eno sezono izmikajo, "destabiliziralo". To naj bi dokazovale tudi zadnje tekme, ko ni skrival nezadovoljstva, izpostavljajo tudi, da se je ravno v zadnjih tednih znašel sredi najdaljše strelske suše v svoji kratki karieri, saj na gol čaka še sedem tekem, medtem ko je brez zadetka ostal tudi med zadnjo reprezentančno akcijo. Vseeno je za Dortmund dosegel osupljivih 33 golov na 35 tekmah v tej sezoni, kar deset v Ligi prvakov, ki bi jo lahko sklenil kot najboljši strelec sezone. Njegov najbližji zasledovalec in "programirani" rival prihodnjega desetletja Kylian Mbappemora v polfinalnih obračunih z Manchester Cityjem in morebitnem novem finalu, kjer bi se Paris Saint-Germain lahko pomeril z zmagovalcem para Real Madrid ‒ Chelsea, doseči več kot dva gola, če ga bo želel prehiteti.

"V aktualni situaciji je Manchester City v najboljšem položaju za sklenitev dogovora z Norvežanom,"je prepričan AS. "Barco, ki je skoraj v bankrotu, lahko odpišemo. (Trener Man. Cityja, Josep, op. a.) Guardiola je izkoristil tekmi, na katerih je Haalanda izločil iz Lige prvakov, za dvorjenje: 'Najti igralca pri njegovi starosti, ki dosega toliko golov, je težko. Lahko zadene z levico, z desnico, iz protinapada, v kazenskem prostoru z glavo. Je fantastičen napadalec, nogomet se v njegovih nogah izboljša.' Tudi (Ole Gunnar, op. a.) Solskjaer, trener Uniteda, se zelo zanima za Norvežana, skrbi ga, da bi ga lahko izgubil v boju s Cityjem. 'United hudo potrebuje napadalca, Haaland pa je perfekten izbor,' je nedavno dejal mitski (Paul) Scholes. Cityju v prid šteje Haalandov oče, ki je tam igral, United pa lahko računa na moč prepričevanja norveškega trenerja Solskjaerja, ki bi lahko premamil mladega rojaka."

Perez bi začel novo galaktično ero

Najbolje za Real, dodaja AS, bi bilo, če bi Haaland pristal na še eno sezono v vrstah dortmundske Borussie. To bi pomenilo, da bi ga lahko naslednje leto kupili za precej nižjo ceno od tiste, ki jo bo dosegel na prestopni tržnici letos poleti. To bi bila z najverjetnejšim prihodom Mbappeja "idilična situacija" za predsednika Florentina Pereza, je prepričan AS.

"Tako bi združil dve največji imeni tega trenutka, ki bi zaigrali na prenovljenem Bernabeuu ter začeli novo galaktično ero. Njegovo prijateljstvo s Hans-Joachim Watzkejem, izvršnim direktorjem Borussie, bi prav tako pripomoglo k temu načrtu. Edina težava je, da bi neigranje v Ligi prvakov lahko usodno pospešilo odhod napadalca že to poletje. Haaland se je znašel v labirintu," so še sklenili v Madridu.