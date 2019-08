AS: Modrić ostaja in ne bo del kupčije s PSG za Neymarja

Madridski športni dnevnik ASna svoji spletni strani poroča, da bo Luka Modrićtudi prihajajočo sezono odigral v vrstah Real Madrida. Zapisali so, da so jim to "v dogovoru z njim potrdili iz njegovega tabora". Modrićeva odsotnost s sredine prijateljske tekme v Salzburgu je dvignila nemalo prahu, lastnika zadnje zlate žoge kot najboljši nogometaš minulega leta pa so še glasneje začeli povezovati s slovesom od stadiona Santiago Bernabeu, ki ga je nameraval zapustiti že lansko poletje.

MODRIĆ

Po tem, ko je kot kapetan Hrvaško popeljal v zgodovinski finale svetovnega prvenstva, kjer je "kockaste" nato ustavila Francija (2:4), je nameraval sprejeti ponudbo milanskega Interja, a ga je po informacijah v španskih medijih prepričal Realov predsednik Florentino Perez, ki mu je obljubil tudi precej višjo plačo, primerljivo s tisto, ki jo prejema napadalec Karim Benzema. Nekaj najnovejših govoric je Modrića zdaj povezovalo s kupčijo, ki bi iz Paris Saint-Germaina na Bernabeu pripeljala problematičnega Brazilca Neymarja Jr., a očitno iz te moke ne bo kruha.

'Zelo zadovoljen v Madridu in pri Realu'

"Hrvat bo ostal v ekipi in ne bo del nobene kupčije, so sporočili ti isti viri, potem ko se je v zadnjih urah vezista povezovalo s PSG in 'operacijo Neymar," še sporočajo iz Madrida.

"Modrić je v Madridu in pri Realu zelo zadovoljen, osredotočen je na ciljno ravnino priprav pred novo sezono, v katero vstopa. To dobro razpoloženje je, bolj kot vse, ključen motiv, ki zagotavlja, da ostaja. Poleg tega nanj računata tudi (trener Zinedine, op. a.) Zidane in tudi klub, tako kot so mu povedali na prejšnjih in nedavnih pogovorih med vpletenimi. Modrić, ki so ga kupili leta 2011, je aktualna zlata žoga in The Best (nagrada Mednarodne nogometne zveze, op. a.), to pa je status, ki ga oddaljuje od vstopa v kakršno koli kupčijo, ki bi vključevala menjave igralcev,"poročajo na spletni strani As.com.