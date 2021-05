Pri Realu napetost na višku: Gazzetta poroča o ponudbi Allegriju

Kot je na svoji spletni strani zapisal madridski športni dnevnik AS, je situacija pri Real Madridu, vsaj kar se tiče klopi članskega moštva, "maksimalno napeta". In sicer za vse vpletene, saj vodstvo čaka na končno odločitev trenerja Zinedina Zidana, ki je še ni sporočil svojim nadrejenim. Napet je lahko seveda tudi Zidane, ki po trditvah madridskega časopisa v nobenem trenutku svojim nogometašem ni dejal, da po koncu sezone odhaja, kot so poročali nekateri španski in tudi svetovni mediji pred zadnjim gostovanjem v Bilbau.

Napetost vlada tudi v taboru Massimiliana Allegrija, ki vse od konca sodelovanja z Juventusom leta 2019 čaka na novo službo in med čakanjem na klic iz Španije zavrača ponudbe vidnih evropskih klubov, kot trdi AS. Tudi Raul Gonzaleznaj bi ob povezavah z odhodom v Nemčijo povsem pozabil na to možnost, ko se ga je začelo omenjati kot možnega Zidanovega naslednika, saj je trenirati člansko ekipo "kraljevega kluba" zanj izpolnitev sanj, so še zapisali španski kolegi. Odločitev pa po njihovih informacijah ne bo znana do konca tedna, ko se bo razpletlo špansko prvenstvo, v katerem lahko Real še vedno osvoji svoj drugi zaporedni naslov, čeprav za mestnim tekmecem Atleticom zaostaja za dve točki in ga čaka naporno gostovanje pri finalistu Lige Evropa, Villarrealu.

"Zidane Real Madridu še ni sporočil končne odločitve, čeprav v klubu premlevajo odhod, ki se zdi skorajda zagotovljen,"je dodal AS. To naj bi dokazovale njegove izjave s praktično vsake novinarske konference v drugem delu sezone, pa tudi nekatere poteze pri izbiri začetnih enajsteric: denimo tista, ko je povratno tekmo s Chelseajem v polfinalu Lige prvakov začel kapetan Sergio Ramos, ki ni bil stoodstoten, je pa bil ključnega pomena pri osvajalskih pohodih Zidana v minulem desetletju.

Raul je 'plan B'

Allegri naj bi bil prva izbira, a pri Realu želijo izkazati "maksimalno spoštovanje" do legende kluba, tako da z Italijanom še niso vzpostavili uradnega stika. Italijanskega trenerja so sicer nazadnje začeli povezovati tudi s povratkom k Juventusu, ki pa še nima zagotovljenega nastopa v Ligi prvakov za prihajajočo sezono, obeta pa se mu tudi kazen Evropske nogometne zveze (Uefa) zaradi sodelovanja pri pobudi za ustanovitev nove evropske Superlige. Pri Realu niso zavrnili niti možnosti, da bi na vroči stolček sedel Raul, predvsem zaradi tega, ker izvrstno pozna klub in se dobro znajde tudi pred mediji.

Osvojitev mladinskega evropskega naslova in uveljavitev nekaterih velikih talentov (Antonio Blanco,Miguel Gutierrez,Marvin Park in Victor Chust) sta kljub nedavnemu neuspehu v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v drugo ligo še kako zadovoljila odgovorne v klubu. Ta bo nasledniku Zidana, če ga bo res moral imenovati, naložil tudi težko nalogo prenove moštva, v katerem bi se lahko znašli zvezdniški novinci, kot so denimo David Alaba, Kylian Mbappein Erling Haaland.

Gazzetta: Perez ponuja dveletno pogodbo in deset milijonov letne plače za prvi sezoni

Italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport prav tako poroča, da Allegriju gorijo tla pod nogami, saj naj bi se mu poleg Juventusa ponujala tudi klop Napolija, kjer je sicer izvrsten zaključek sezone uspel njegovemu nekdanjemu varovancu Gennaru Gattusu, ki bi lahko z Neapeljčani oziroma njunim nekdanjim klubom AC Milanom poskrbel, da "stara dama" ne bo igrala v Ligi prvakov.

Gazzettaje v torek tudi poročala, da je predsednik Reala Florentino PerezAllegriju ponudil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono z letno plačo deset milijonov evrov v prvih dveh sezonah. Juventus, ki naj bi se že odločil, da Andrea Pirlo ne bo nadaljeval z delom na mestu trenerja članskega moštva, pa poleg Allegrija razmišlja tudi o Zidanu.

Corriere dello Sport trdi, da Zidane na klic nekdanjih delodajalcev še ni odgovoril, saj čaka na dokončen razplet zgodbe pri Realu. Nekaj negotovosti je kljub osvojitvi naslova prvaka tudi okoli Antonia Conteja, še nekoga, ki je pri Juventusu v karieri že pustil velik pečat kot igralec in trener, čigar odnosi z lastniki Interja so v težki finančni situaciji bojda zelo napeti. Vodenje črno-modrih bi lahko prevzela Maurizio Sarri in Luciano Spalletti, ki je nekoč že vodil Milančane.