AS: PSG bo poleti dovolil prestop Neymarja v Barcelono

Po poročanju časnika AS"večina" navijačev Barcelone "sanja" o tem, da bi Neymar Jr. vnovič oblekel dres katalonskega kluba in dodaja, da bi se "to lahko uresničilo v tem poletju". Brazilec naj bi se s Paris Saint-Germainom že pred meseci dogovoril, da mu ne bodo poskušali greniti življenja, če bo tako kot minulo poletje spet prišlo do pogovorov z Barcelono, ki jo je tako odmevno zapustil leta 2017 s plačilom odkupne klavzule.

"Pakt med Neymarjem in pariškim klubom se je vzpostavil po polomu vodstva Barcelone, ki je poskušalo minulo poletje vrniti Brazilca. V zameno je PSG zahteval maksimalno zavzetost do konca sezone. Do tega trenutka se mora nadaljevati še Liga prvakov, Ligue 1 pa se je že končala in Neymar je odigral 22 tekem, dosegel 18 golov in podelil 10 podaj,"je zapisal AS.

Cena bo 170 milijonov evrov

Madridski športni dnevnik dodaja, da se v Franciji že več mesecev govori o načrtovanem slovesu napadalca, ki je ob Francozu Kylianu Mbappejuin Urugvajcu Edinsonu Cavanijuseveda največji zvezdnik kluba. V primeru, da bi Barcelona vnovič izrazila zanimanje, bi v veljavo stopil dogovor med Brazilčevim očetom in Barcelono, ki so ga dosegli že lani. Cena prestopa bi znašala 170 milijonov evrov, trdiAS, bi pa močno padla, če bi PSG pristal, da Katalonci v posel vključijo tudi katerega od svojih francoskih asov, denimo Antoina Griezmannaali Ousmana Dembeleja.

"Želja Neymarja ostaja povratek v Barcelono in nekaterim soigralcem brazilske reprezentance je izdal, da bi se lahko izpolnila to poletje. Želji 'Neya' po povratku k Barci se pridružuje potreba kluba po udarni potezi, saj se obeta sezona popolnega poloma, če na koncu ne osvoji nobene lovorike. V tem pogledu se zdi, da bi samo nakup zvezdnika PSG lahko pomiril strasti. Operacija ima prednosti tudi za PSG, saj je Neymar zavrnil podaljšanje pogodbe, ki se mu izteče leta 2022, zato bi lahko francoski klub še vedno nadomestil lep kos 222 milijonov, ki so jih za Brazilca plačali pred tremi leti,"dodaja AS.