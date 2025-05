AS: To je novi Real Madrid

Španski športni časnik AS je predstavil načrt Xabija Alonsa, ki je favorit za to, da poleti sede na klop madridskega Reala, kjer bi zamenjal Carla Ancelottija. Alonso naj bi želel tri igralce - Floriana Wirtza, Martina Zubimendija in Jonathana Taha.

Poraza v Ligi prvakov proti Arsenalu in v kraljevem pokalu proti Barceloni, skupaj s štirimi točkami zaostanka v La Ligi za večnim rivalom iz Katalonije, so trenerja belega baleta Carla Ancelottija postavili v težak položaj. Klub mu je že sporočil, da želi spremembo na klopi.

Brazilski selektorski stolček kot kaže padel v vodo, na obzorju arabski milijoni

Zdelo se je, da bo Ancelotti postal novi selektor Brazilije, a pogajanja med Italijanom in Selecaom so se zapletla do te mere, da so stališča zdaj skorajda nepremostljiva. Real Madrid mu ne dovoli odhoda v juniju, če se ne odpove preostanku plače iz pogodbe, ki velja do leta 2026.

Carlo Ancelotti FOTO: AP icon-expand

Vse je bilo nared, da Italijan brazilsko reprezentanco prevzame že 6. junija na tekmi z Ekvadorjem, zdaj pa je kot kaže vse skupaj padlo v vodo. Brazilci vse bolj pogledujejo proti trenerju Al Hilala Jorgeju Jesusu, medtem ko je prav omenjeni arabski klub Ancelottiju ponudil bogato ponudbo - 50 milijonov evrov na sezono.

Načrt Reala: začasno Solari, nato Alonso

Ancelotti v Madridu ne bo ostal, kraljevi klub je sklenil, da se njegova druga era v španski prestolnici končuje. S 15 naslovi gre za najbolj trofejnega trenerja v zgodovini Real Madrida. Morda jih bo zbral 16, če mu uspe preobrat v La Ligi, a zagotovo jih ne bo 17, saj Florentino Perez in njegovi sodelavci načrtujejo, da bo ekipo na svetovnem klubskem prvenstvu vodil začasni trener. Za to funkcijo je glavni favorit Santiago Solari, nato pa naj bi mesto prevzel Xabi Alonso.

48-letni Santiago Solari je v svoji karieri vodil Real Madrid in mehiško Americo. FOTO: AP icon-expand

Bask ima z Leverkusnom kavalirski dogovor

Bask, ki trenutno vodi Bayer Leverkusen, se zaveda zanimanja Reala. Njegov zastopnik Inaki Ibanez sicer zanika, da bi potekala formalna pogajanja, a je bilo že več pogovorov, tudi Leverkusen pa je seznanjen s situacijo. Njihov izvršni direktor Fernando Carro je med podelitvijo nagrad Laureus v Madridu dejal, da ima Alonso dogovorjeno izstopno možnost: "Imamo kavalirski dogovor, po katerem bi se usedli za mizo in mu ne bi preprečili odhoda, če pride klub, za katerega je že igral."

Xabi Alonso je imel z lekarnarji izjemno lansko sezono. FOTO: AP icon-expand

Želja sta Zubimendi in Wirtz

Po informacijah časnika AS namerava španski trener vodstvu Reala predlagati dve imeni. To sta Martin Zubimendi in Florian Wirtz. Klub iz Madrida ju že dolgo spremlja, vendar pa bo treba za njun podpis tekmovati z Bayernom za napadalnega nemškega vezista in z Arsenalom za španskega vezista.

Zubimendijeva odkupna klavzula znaša 60 milijonov evrov – dosegljiva vsota za 26-letnega igralca, ki bi moštvu dodal kreacijo napadov, kar Madridčani pogrešajo po upokojitvi Tonija Kroosa. Pri Wirtzu je zgodba drugačna. Z aktualnimi nemškimi prvaki bi se bilo treba pogajati, cena pa skoraj gotovo ne bi bila nižja od 100 milijonov evrov. Njegov prihod bi verjetno pomenil, da bi moral Real zapustiti kdo iz trenutnega napada. Največ možnosti tuji mediji pripisujejo Rodrygu.

Tah ugodna izbira za obrambo

Na mizi je še tretje ime, in sicer osrednji branilec Leverkusna Jonathan Tah. Močan Nemec, ki v višino meri 195 cm, naj bi imel predhodni dogovor z Barcelono, a so se razmere v zadnjem času spremenile. Porajajo se vprašanja, ali ga Katalonci po izkušnji z Danijem Olmom sploh lahko registrirajo, in vse manjša potreba po okrepitvah v obrambi, saj trenutni branilci dobro igrajo.

Jonathan Tah FOTO: Profimedia icon-expand