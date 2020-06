AS: Uefa na razpotju med reševanjem sezone v Ligi prvakov

Na današnji dan pred točno enim letom je Liverpool v povsem angleškem finalu osvojil naslov v Ligi prvakov z zmago nad Tottenhamom v Madridu (2:0). To je bila prva evropska lovorika za trenerja Jürgena Kloppa v njegovi karieri, ki ji je kasneje dodal še evropski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo. "Rdeči" so na pragu osvojitve prvega državnega naslova po kar 30 letih, medtem pa je Tottenham že po nekaj mesecih aktualne sezone zamenjal trenerja Mauricia Pochettina in se z njegovim naslednikom Josejem Mourinhom od Lige prvakov že poslovil na prvi stopnički izločilnih bojev proti Leipzigu Kevina Kampla.

"Uefa je na razpotju," trdi madridski športni časnik AS, ki je v zadnjih mesecih že nekajkrat postregel z zakulisnim pogledom v proces odločanja na Evropski nogometni zvezi (Uefa). Ta se s predsednikom Aleksandrom Čeferinomtrudi, da bi po preložitvi evropskega prvenstva rešila vsaj svoj "kronski dragulj", torej Ligo prvakov, medtem ko je veliko vprašanj tudi glede usode Lige Evropa in Lige narodov, ki bi se morala začeti septembra.

"Razlike v širjenju pandemije po Evropi so zelo zapletle sestavljanje razporeda. Vsaka država ima svoja pravila karantene, različne ukrepe za tujce in omejitve potovanj. Z vsemi omenjenimi sestavinami želi Uefa 17. (junija, op. a.) oznaniti načrt za zaključek evropskih tekmovanj,"poročaAS.

Največ podpore ima 'final four'

Uefa naj bi razmišljala o različnih razpletih: prva možnost je tradicionalen format (domače in gostujoče tekme), ki pa je iz dneva v dan manj verjeten. Veliko bolj verjetna je po poročanju časnika ASsprememba formata, ko bodo seveda odigrali še preložene povratne tekme osmine finala. V četrtfinalu povratnih tekem najverjetneje ne bo, saj so na Uefi spoznali, da več držav Evropske unije ni pripravljenih podpreti potovanj ekip na različne konce celine in s tem tvegati povečanje števila okužb.

"V tem trenutku ima največ podpore finale s štirimi ekipami. A težava je, da se morajo odigrati če četrtfinalne tekme, morda na nevtralnem igrišču ali morda celo z žrebom, v vsakem primeru pa seveda za zaprtimi vrati," dodaja AS. "Štiri ekipe, ki bi se uvrstile v polfinale, bi se za naslov pomerile v dveh polfinalih na eno tekmo in v finalu. Vsi trije dvoboji bi se odigrali v enem mestu, v soboto, 29. avgusta, sedeža pa še niso določili, potem ko se bodo najverjetneje odpovedali Istanbulu. Lizbona in München sta se ponudila kot alternativi."

'Lažje izpeljati Ligo prvakov kot Ligo Evropa'

Možen je tudi razplet sezone s finalom osmerice, prav tako v enem mestu, če bi bile logistične težave zaradi pandemije prevelike. V dveh tednih bi tako odigrali vse preostale tekme na eno zmago, temu načrtu pa bojda nasprotujejo lastniki TV-pravic, zato bi Uefa z njimi, če ne bi bilo druge rešitve, morala poiskati skupno (finančno) rešitev. Do konca sezone v Ligi prvakov je, po tradicionalnem razporedu, sicer še 17 tekem, v Ligi Evropa pa še deset več.

"Zamisel Uefe je, da bi zaključila obe tekmovanji, a že zdaj se jasno vidi, da je lažje izpeljati Ligo prvakov kot Ligo Evropa, ki jo v najboljšem primeru čakajo tekme na eno zmago. Finale tega tekmovanja je v tem trenutku predvideno v poljskem mestu Gdansk 26. avgusta," še poročaAS.

Zaradi kasnejšega začetka novih sezon državnih prvenstev se sezona 2020/21 v Ligi prvakov ne bo začela pred 20. oktobrom, dodajajo. Veliko vprašajev še vedno visi nad Uefinim reprezentančnim tekmovanjem, Ligo narodov, ki bi se morala začeti septembra. Glede na to, da bo v letu 2021 zdaj na sporedu tudi evropsko prvenstvo, koledar pa je že zdaj povsem "zamaknjen" in bo moral sprejeti tudi številne dodatne klubske tekme, bo druga sezona novoustanovljenega tekmovanja verjetno odpovedana, še piše AS.