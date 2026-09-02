Polona Hercog prvo slovensko orožje na turnirju WTA v Tivoliju

Turnir Zavarovalnice Triglav, ki ima nagradni sklad 115.000 dolarjev (99.400 evrov), bo potekal od 14. do 20. septembra, poleg Polone Hercog pa bosta v glavnem delu Slovenijo zastopali še Pia Lovrič in Alja Senica.
Lanska zmagovalka Kaja Juvan je zaradi osebnih razlogov končala letošnjo sezono in bo v Tivoliju prisotna le kot gledalka, najvišjeuvrščeni Slovenki na lestvici WTA Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec pa bosta nastopili na turnirjih v tujini. Najvišje prijavljena igralka je trenutno Švicarka Simona Waltert, 87. na lestvici WTA, sledijo pa ji Britanka Francesca Jones (104.), Čehinja Laura Samson (122.) in Srbkinja Lola Radivojević (154.).
"Četudi ne bo naših najboljših igralk z lestvice, sem prepričana, da bodo preostale Slovenke izkoristile priložnost igranja pred domačo publiko. Tako Hercog kot Lovrič in Senica so trenutno odlično pripravljene in se bodo lahko zoperstavile najboljšim igralkam," je na novinarski konferenci povedala direktorica turnirja Tea Starc.
Potem ko je turnir prva tri leta nosil ime Zavarovalnica Sava, bo letos glavni pokrovitelj Zavarovalnica Triglav. Podobno kot v Planici bo Zavarovalnica Triglav tudi v Tivoliju organizirala dan za najmlajše, ki si bodo lahko ogledali športne dvoboje ter zakulisje največjega teniškega dogodka v Sloveniji.
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