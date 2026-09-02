Polona Hercog prvo slovensko orožje na turnirju WTA v Tivoliju

Turnir Zavarovalnice Triglav, ki ima nagradni sklad 115.000 dolarjev (99.400 evrov), bo potekal od 14. do 20. septembra, poleg Polone Hercog pa bosta v glavnem delu Slovenijo zastopali še Pia Lovrič in Alja Senica.

Lanska zmagovalka Kaja Juvan je zaradi osebnih razlogov končala letošnjo sezono in bo v Tivoliju prisotna le kot gledalka, najvišjeuvrščeni Slovenki na lestvici WTA Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec pa bosta nastopili na turnirjih v tujini. Najvišje prijavljena igralka je trenutno Švicarka Simona Waltert, 87. na lestvici WTA, sledijo pa ji Britanka Francesca Jones (104.), Čehinja Laura Samson (122.) in Srbkinja Lola Radivojević (154.).