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Nogomet

Sodišče v Las Palmasu oprostilo nogometaša Real Madrida

Madrid, 03. 09. 2026 19.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Raul Asencio

Za nogometaša Real Madrida Raula Asencia sta za njim napeta dneva. Potem ko so ga v sredo kaznovali zaradi avgustovske vožnje pod vplivom alkohola, ga je danes špansko sodišče oprostilo v zvezi z domnevnim prekrškom distribucije eksplicitnega videoposnetka, v katerem je sodelovala mladoletna oseba.

V izjavi je sodišče v Las Palmasu razglasilo, da 23-letnik ni storil prekrška, potem ko sta oba tožnika, ki se jima je prej opravičil, umaknila obtožbe. Asencia, ki trenutno zaradi poškodbe ne igra, so leta 2025 skupaj s tremi nekdanjimi soigralci iz mladinske akademije Real Madrida obtožili domnevne vpletenosti v snemanje in nepooblaščeno distribucijo spolno eksplicitnih videoposnetkov dveh deklet, starih 16 in 18 let.

Trije drugi igralci, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez in Andres Garcia, so bili oproščeni distribucije intimnih posnetkov brez privolitve, vendar so bili obsojeni na enoletno pogojno zaporno kazen zaradi otroške pornografije in morajo obiskati tečaj spolne prevzgoje.

Na obtožbe nogometaša se je odzval tudi njegov trener Jose Mourinho, ki ga je pohvalil za prizadevnost na treningih, a izrazil razočaranje zaradi dogodkov zunaj igrišča.

Raul Asencio
Raul Asencio
FOTO: Profimedia

"Je vzoren profesionalec. Ko je bil zdrav, ni nihče treniral tako trdo kot on. Tudi zdaj, ko je že nekaj tednov poškodovan, je prvi, ki pride, in zadnji, ki odide s treninga. Toda igralec Real Madrida ostaja tak 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 12 mesecev na leto. Vse, kar počneš zunaj igrišča, predstavlja Real Madrid in bi lahko vplivalo na prestiž kluba. Nisem zadovoljen. Vsi delajo napake, a ko se kopičijo, je to zaskrbljujoče," je dejal zvezdniški trener.

Raul Asencio Real Madrid Jose Mourinho sodstvo nogomet

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