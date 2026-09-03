Sodišče v Las Palmasu oprostilo nogometaša Real Madrida

V izjavi je sodišče v Las Palmasu razglasilo, da 23-letnik ni storil prekrška, potem ko sta oba tožnika, ki se jima je prej opravičil, umaknila obtožbe. Asencia, ki trenutno zaradi poškodbe ne igra, so leta 2025 skupaj s tremi nekdanjimi soigralci iz mladinske akademije Real Madrida obtožili domnevne vpletenosti v snemanje in nepooblaščeno distribucijo spolno eksplicitnih videoposnetkov dveh deklet, starih 16 in 18 let.

Trije drugi igralci, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez in Andres Garcia, so bili oproščeni distribucije intimnih posnetkov brez privolitve, vendar so bili obsojeni na enoletno pogojno zaporno kazen zaradi otroške pornografije in morajo obiskati tečaj spolne prevzgoje.

Na obtožbe nogometaša se je odzval tudi njegov trener Jose Mourinho, ki ga je pohvalil za prizadevnost na treningih, a izrazil razočaranje zaradi dogodkov zunaj igrišča.