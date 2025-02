Asencio ostaja pod preiskavo zaradi posredovanja posnetka seksa z mladoletnico

Poleg Asencia so del preiskave še Ferran Ruiz, Andres Garcia in Juan Rodriguez. Omenjeni so bili septembra 2023 aretirani, Asencio pa poklican, da kot priča poda izjavo. Ruiz, Garcia in Rodriguez so lansko poletje zapustili Real Madrid, prvi izmed trojice pa je novembra debitiral za prvo ekipo Girone. "Spoštujem domnevo nedolžnosti," je takrat povedal športni direktor katalonskega kluba Quique Carcel. Rodriguez in Garcia si trenutno kruh služita v tretji španski ligi.

V Španiji ni pravil glede tega, ali nogometaši lahko igrajo, medtem ko jih preiskujejo organi kazenskega pregona, Asencio pa je kljub temu razumljivo želel zaključiti to poglavje svojega življenja, a neuspešno. V torek je sodišče na Gran Canarii sporočilo, da je bila pritožba v imenu Asencia za začasno ustavitev primera zavrnjena, saj imajo izjavo osebe, s katero je Asencio domnevno delil posnetek, ki potrjuje, da se je to res zgodilo. Poleg tega so še navedli, da so na Asenciovem telefonu dokazi, da je posnetek prejel junija 2023 in glasovno sporočilo, ki ga je igralec poslal septembra 2023 in to priznal. Predstavniki Real Madrida in Asencia zadeve niso komentirali.