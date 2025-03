Asencio podaljšal pogodbo z Real Madridom

Raul Asencio je v zadnjih mesecih naredil nekaj velikih korakov, ki so pomembno vplivali na njegovo kariero. Produkt akademije Real Madrida se je prvi ekipi pridružil na lanskih poletnih pripravah v Združenih državah Amerike in zaigral na tekmi proti Chelseaju, 94 dni kasneje pa doživel krst na Bernabeuu. Takrat je po pol ure igre zamenjal Ederja Militaa, še pred odhodom na odmor briljantno asistiral za gol Juda Bellinghama in hitro očaral navijače kraljevega kluba.

Ob odsotnostih številnih branilcev je Asencio do danes zbral že 30 nastopov, tako da je bila nova pogodba le vprašanje časa. "Ko se vsi poškodovani nogometaši vrnejo, se bo Asencio boril za mesto v enajsterici, saj je dokazal, da si zasluži začenjati tekme," je o 22-letniku povedal Carlo Ancelotti.

Njegove predstave se odražajo tudi na njegovi vrednosti. Tekom igranja za drugo ekipo Real Madrida je bila njegova vrednost na Transfermarktu ocenjena na 300 tisoč evrov, do decembra lani se je povzpela na sedem milijonov, v zadnjih dneh pa dosegla 30 milijonov. Z novo pogodbo, ki ga s klubom veže do junija 2029, bo Asencio naslednjo sezono zaslužil 6,2 milijona, številka pa bo iz leta v leto naraščala in bi lahko v zadnji sezoni znašala do devet milijonov.