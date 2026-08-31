Arsenal se je namučil pri Aston Villi, a odnesel celo kožo

Aston Villa je na domačem Villa Parku dobro zapirala prostor, Londončani pa dolgo niso našli poti do vrat domačega vratarja Ziona Suzukija. Prvi polčas je ponudil precej malo pravih priložnosti. Arsenal je imel žogo več v svojih nogah, toda premoč je bila jalova. Tudi domači niso veliko tvegali, zato sta ekipi na odmor odšli brez zadetkov.
Arsenal je v nadaljevanju stopnjeval pritisk in v 54. minuti sprva že dobil enajstmetrovko, potem ko je Ian Maatsen podrl Bukaya Sako. A prekršek je bil storjen tik pred kazenskim prostorom, zato je sledil le prosti strel.
V 59. minuti je Arsenal vendarle našel pot skozi domačo obrambo. Gabriel je na levi strani našel Eberechija Ezeja, ta je v ogenj poslal Riccarda Calafiorija, Italijan pa je pred vrati zaposlil Sako. Angleški reprezentant je iz neposredne bližine opravil svoje delo in topničarje popeljal v vodstvo.
Po zadetku se je tekma nekoliko odprla. Arsenal bi lahko dvome o zmagovalcu razblinil že dobrih 15 minut pred koncem, ko se je Kai Havertz znašel sam pred Suzukijem, a je japonski vratar dobil njun dvoboj.
Unai Emery je v zaključku poskušal tudi z novinci Alejandrom Garnachom in Aaronom Wan-Bissako, toda Aston Villa si prave priložnosti za izenačenje ni pripravila. Arsenalova obramba je ostala zbrana in minimalno prednost brez večje drame pripeljala do konca tekme.
Arsenal ima tako po dveh krogih popoln izkupiček, medtem ko Aston Villa po uvodnem porazu proti Brightonu ostaja brez osvojene točke in tudi brez doseženega zadetka.
Izid, angleška Premier liga, 2. krog:
Aston Villa - Arsenal 0:1 (0:0)
Saka 59.
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