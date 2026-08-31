Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Arsenal se je namučil pri Aston Villi, a odnesel celo kožo

Birmingham, 31. 08. 2026 23.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Arsenal

Nogometaši Arsenala so tudi drugo tekmo nove sezone Premier League končali z zmago. Aktualni angleški prvaki so se na zahtevnem gostovanju pri Aston Villi dolgo mučili, nato pa je v 59. minuti odpor domačih zlomil Bukayo Saka. Topničarji so minimalno prednost zadržali do konca in se iz Birminghama vrnili z minimalno zmago.

Aston Villa je na domačem Villa Parku dobro zapirala prostor, Londončani pa dolgo niso našli poti do vrat domačega vratarja Ziona Suzukija. Prvi polčas je ponudil precej malo pravih priložnosti. Arsenal je imel žogo več v svojih nogah, toda premoč je bila jalova. Tudi domači niso veliko tvegali, zato sta ekipi na odmor odšli brez zadetkov.

Arsenal je v nadaljevanju stopnjeval pritisk in v 54. minuti sprva že dobil enajstmetrovko, potem ko je Ian Maatsen podrl Bukaya Sako. A prekršek je bil storjen tik pred kazenskim prostorom, zato je sledil le prosti strel.

V 59. minuti je Arsenal vendarle našel pot skozi domačo obrambo. Gabriel je na levi strani našel Eberechija Ezeja, ta je v ogenj poslal Riccarda Calafiorija, Italijan pa je pred vrati zaposlil Sako. Angleški reprezentant je iz neposredne bližine opravil svoje delo in topničarje popeljal v vodstvo.

Bukayo Saka
Bukayo Saka
FOTO: AP

Po zadetku se je tekma nekoliko odprla. Arsenal bi lahko dvome o zmagovalcu razblinil že dobrih 15 minut pred koncem, ko se je Kai Havertz znašel sam pred Suzukijem, a je japonski vratar dobil njun dvoboj.

Unai Emery je v zaključku poskušal tudi z novinci Alejandrom Garnachom in Aaronom Wan-Bissako, toda Aston Villa si prave priložnosti za izenačenje ni pripravila. Arsenalova obramba je ostala zbrana in minimalno prednost brez večje drame pripeljala do konca tekme.

Arsenal ima tako po dveh krogih popoln izkupiček, medtem ko Aston Villa po uvodnem porazu proti Brightonu ostaja brez osvojene točke in tudi brez doseženega zadetka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, angleška Premier liga, 2. krog:

Aston Villa - Arsenal 0:1 (0:0)
Saka 59.

nogomet premier liga anglija arsenal

Petarda Barcelone za novo prepričljivo zmago

Lenglet z bombo s 30 metrov navdušil Luz, Benfica strla odpor Estorila

24ur.com Arsenal z zmago nad Lutonom nazaj na vrh Premier lige
24ur.com Manchester City visoko nad Liverpoolom, Arsenal hitro odgovoril
24ur.com Nov debakel Uniteda, Nunez v podaljšku rešil Liverpool
24ur.com Arsenal po remiju Cityja z Nottinghamom znova sam na vrhu, zmaga Liverpoola
24ur.com Arsenal izkoristil remi Cityja in Liverpoola za skok na vrh razpredelnice
24ur.com Fulham doma presenetil Liverpool, manchesterski derbi brez zadetkov
24ur.com Southampton je zaustavil Arsenal, Aston Villa je že pozabila Gerrarda
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Če imate radi sir, tega ne počnite: napaka lahko popolnoma spremeni, kako ga vaše telo prenaša
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
dominvrt
Portal
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907