Aston Villa je hitro našla zamenjavo za odpuščenega trenerja Gerrarda

"Aston Villa z veseljem sporoča, da je Unai Emery imenovan za novega glavnega trenerja kluba," so zapisali na uradni klubski spletni strani Aston Ville. Emery se je angleškemu klubu pridružil iz Villarreala, ki ga je leta 2021 popeljal do uspeha v Ligi Evropa, ko je v finalu premagal Manchester United, v lanski sezoni pa ekipo popeljal v polfinale Lige prvakov, kjer jih je nato ustavil Liverpool.

Emery je izkušen vrhunski trener, ki je vodil več kot 900 tekem v svoji karieri, v preteklosti je bil že trener v Premier League, ko je bil trener Arsenala in je topničarje popeljal do finala Lige Evropa. Uspešen je bil tudi pri španski Sevilli in francoskem Paris Saint Germainu. V Sevilli je med letoma 2013 in 2016 osvojil tri zaporedne naslove Lige Evropa, nato pa je osvojil naslov prvaka v francoskem prvenstvu (Ligue 1) ter dva francoska ligaška pokala.

Unai bo vodenje kluba iz Birminghama prevzel s 1. novembrom, potem ko bodo opravljene formalnosti glede delovnega dovoljenja, so še zapisali v klubski izjavi. Španec bo nasledil dosedanjega trenerja Stevena Gerrarda, ki je ostal brez službe po porazu proti Fulhamu pred nekaj dnevi. Ekipa iz Birminghama je to sezono dobila le dve od 11 ligaških tekem in vodstvo kluba se je odločilo za trenersko menjavo. Gerrard je lani z moštvom zasedel 14. mesto v Premier League, v tej sezoni pa mu ni šlo po načrtih.