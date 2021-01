Aston Villa kljub številnim okužbam na Anfield z mladinci

Stadion Anfield bo le gostil petkov pokalni obračun med domačim Liverpoolom in Aston Villo.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP glavni trener Dean Smithmladih nogometašev, ki so uspešno opravili teste, ne bo vodil. Odločitev so pri birminghamskem prvoligašu sprejeli po pogovorih s klubskimi zdravniki in Angleško nogometno zvezo (FA).

Aston Villa je v aktualni sezoni Liverpoolčane na prvenstveni tekmi na domačem Villa Parku sicer ugnala z neverjetnih 7:2, v sezoni 2019/20 pa v ligaškem pokalu s 5:0. Omenjeni obračun so s povsem "rezervno" ekipo, v kateri je bilo prav tako veliko članov mlade ekipe, odigrali Liverpoolčani, ki jim natrpan urnik zaradi nastopov na svetovnem klubskem prvenstvu druge možnosti tudi ni dopuščal.