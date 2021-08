Aston Villa ni upoštevala obveznih navodil Premier lige

Angleški nogometni klub Aston Villa je kljub obvezni karanteni, ki jo je predpisala britanska vlada, in v nasprotju z odločitvijo Premier lige argentinskima igralcema Emilianu Martinezu in Emilianu Buendii dovolil zapustiti Otok in zaigrati za Argentino v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Venezueli in Braziliji.

"Aston Villa potrjuje, da sta Emiliano Martinez in Emiliano Buendia odpotovala v Argentino z dovoljenjem kluba in v skladu s predpisi Fife," so sporočili iz kluba. "Oba igralca bosta Argentini na voljo za dve ključni tekmi kvalifikacij proti Venezueli in Braziliji, vendar se ne bosta udeležila tretje tekme proti Boliviji, da bi se čim prej vrnila," so še sporočili iz Aston Ville. Elitnih 20 klubov angleškega prvenstva se je v torek odločilo, da v prihajajočem reprezentančnem ciklu svojim nogometašem ne bodo dovolili igranja za izbrane vrste, ki so na seznamu rdečih držav zaradi okužb z novim koronavirusom. V skladu s pravili, ki trenutno veljajo v Združenem kraljestvu, je ob vrnitvi iz države na rdečem seznamu za vsakogar predpisanih deset dni samoosamitve v hotelu, ki ga izbere vlada, ne glede na to, ali je potnik cepljen ali ne. icon-expand Emiliano Buendia (na sliki v dresu argentinske izbrane vrste) bo kljub jasnim zapovedim angleške Premier lige ob odobritvi svojega kluba Aston Ville v naslednjih dneh odigral pomembni kvalifikacijski tekmi za nastop na SP 2022 v Katarju. FOTO: AP Brez reprezentančne akcije pa bo ostal zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah, ki mu njegov klub ni dovolil, da bi Egiptu pomagal v skupinski fazi afriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo prihodnje leto. Salah igra za Egipt, ki je na rdečem potovalnem seznamu, po vrnitvi iz domovine pa bi moral v karanteni preživeti deset dni. Tako svetovna organizacija FIFA kot afriška konfederacija CAF sta brez uspeha prosili, naj britanski premier Boris Johnson afriške nogometaše iz potovalnih omejitev izvzame zaradi reprezentančnih obveznostih v kvalifikacijah za mundial.