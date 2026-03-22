Aston Villa po zmagi približal Unitedu, Tottenham v težavah

Aston Villa je prekinila niz treh zaporednih porazov, potem ko je premagala ogroženi West Ham z 2:0. V prvem polčasu je zadel John McGinn , v drugem pa je zmago potrdil Ollie Watkins .

Že v petek je Manchester United z Benjaminom Šeškom , ki je znova v igro vstopil s klopi za rezervne igralce, remiziral pri Bournemouthu (2:2) in ohranil tretje mesto. Ima 55 točk, Aston Villa pa se mu je približala na vsega točko po današnji zmagi.

V boju za ligo prvakov so še Liverpool (49), Chelsea (48) ter Brentford in Everton (oba 46 točk). Liverpool je v gosteh izgubil proti Brightonu z 1:2, Everton pa je doma ugnal Chelsea s 3:0.

Newcastle je na prvi današnji tekmi po zgodnjem vodstvu, ko je v deseti minuti zadel Anthony Gordon, v drugem polčasu klonil proti velikemu tekmecu Sunderlandu z 1:2. Gosti so v drugem polčasu najprej izenačili po golu Chemsdina Taibija v 57. minuti, nato pa so ob koncu prišli do zmage, ko je tik pred iztekom rednega dela zadel Brian Brobbey.

Na lestvici je Sunderland preskočil Newcastle, a sta oba še naprej v spodnji polovici na 11. in 12. mestu. Od 15. mesta naprej pa poteka ogorčen boj četverice za tri mesta, ki prinašajo obstanek v ligi. Vse bolj ogroženi Tottenham je gostil Nottingham Forest in še trinajstič zapovrstjo ostal brez zmage med angleško elito. Tokrat je bele iz Londona ugnal Nottingham Forest s 3:0 in jih tudi preskočil na lestvici.