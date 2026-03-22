Aston Villa po zmagi približal Unitedu, Tottenham v težavah

Aston Villa je prekinila niz treh zaporednih porazov, potem ko je premagala ogroženi West Ham z 2:0. V prvem polčasu je zadel John McGinn, v drugem pa je zmago potrdil Ollie Watkins.
Že v petek je Manchester United z Benjaminom Šeškom, ki je znova v igro vstopil s klopi za rezervne igralce, remiziral pri Bournemouthu (2:2) in ohranil tretje mesto. Ima 55 točk, Aston Villa pa se mu je približala na vsega točko po današnji zmagi.
V boju za ligo prvakov so še Liverpool (49), Chelsea (48) ter Brentford in Everton (oba 46 točk). Liverpool je v gosteh izgubil proti Brightonu z 1:2, Everton pa je doma ugnal Chelsea s 3:0.
Newcastle je na prvi današnji tekmi po zgodnjem vodstvu, ko je v deseti minuti zadel Anthony Gordon, v drugem polčasu klonil proti velikemu tekmecu Sunderlandu z 1:2. Gosti so v drugem polčasu najprej izenačili po golu Chemsdina Taibija v 57. minuti, nato pa so ob koncu prišli do zmage, ko je tik pred iztekom rednega dela zadel Brian Brobbey.
Na lestvici je Sunderland preskočil Newcastle, a sta oba še naprej v spodnji polovici na 11. in 12. mestu. Od 15. mesta naprej pa poteka ogorčen boj četverice za tri mesta, ki prinašajo obstanek v ligi. Vse bolj ogroženi Tottenham je gostil Nottingham Forest in še trinajstič zapovrstjo ostal brez zmage med angleško elito. Tokrat je bele iz Londona ugnal Nottingham Forest s 3:0 in jih tudi preskočil na lestvici.
Leeds, za katerega je slovenski reprezentant Jaka Bijol odigral celo tekmo, je v tem krogu igral 0:0 proti Brentfordu in ima 33 točk, eno manj ima zdaj Nottingham Forest, za njima pa sta Tottenham (30) in West Ham (29). Tako rekoč odpisana sta že Burnley (20) in Wolverhampton (17).
V tem krogu sta prosta Arsenal in Manchester City, ki ju ob 17.30 čaka finale ligaškega pokala. Arsenal ima na vrhu lestvice 70 točk, s tekmo manj sledi City z 61.
