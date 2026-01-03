Naslovnica
Nogomet

Rice junak Arsenala ob novi zmagi, uspešna tudi Aston Villa

Bournemouth, 03. 01. 2026 20.24 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Declan Rice

Nogometaši Arsenala so v 20. krogu angleškega prvenstva prišli do sedme zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. Tokrat so na gostovanju pri Bournemouthu slavili s 3:2, potem ko je dvakrat v polno zadel Declan Rice. Aston Villa se je z zmago proti Forestu (3:1) vsaj začasno zavihtela na drugo mesto in za vodilnim Arsenalom zaostaja za šest točk.

Statistika Bournemouth - Arsenal
Statistika Bournemouth - Arsenal
FOTO: Sofascore.com

Bournemouth je v 10. minuti presenetljivo povedel, ko si je veliko napako privoščil Gabriel Magalhaes, darilo Brazilca pa je izkoristil njegov rojak Evanilson. A branilec Arsenala se je hitro odkupil in šest minut kasneje poskrbel za izenačenje ter se še na drugi tekmi zapored vpisal med strelce.

Domači so bili v nadaljevanju prvega dela igre za odtenek nevarnejši, a sta ekipi kljub temu na odmor odšli poravnani. Drugi polčas so bolje odprli Londončani, ki so prišli do preobrata prek Declana Ricea.

Angleški reprezentančni vezist je znova udaril v 71. minuti, ko je v zadetek pretvoril podajo rezervista Bukaya Sake. Zdelo se je, da je četa Mikela Arteta na pragu zmage, toda s krasnim strelom je udaril Eli Junior Kroupi, ki je znižal zaostanek dve minuti po vstopu v igro in poskrbel za nekaj drame v zaključku tekme.

Statistika Aston Villa - Forest
Statistika Aston Villa - Forest
FOTO: Sofascore.com

Aston Villa je imela v prvem polčasu občutno terensko premoč, toda Forest je z zgoščeno obrambno postavitvijo nudil dober odpor. Vse do sodnikovega dodatka v prvem delu, ko je z močnim strelom udaril Ollie Watkins in premagal nemočnega Johna Victorja.

John McGinn
John McGinn
FOTO: Profimedia

Gostujoči vratar je nato klonil še na začetku drugega polčasa, ko je podajo z desne strani Mattyja Casha izkoristil John McGinn. Forest je zatem vendarle pokazal nekoliko več v napadu in bil hitro nagrajen, ko je zaostanek v 61. minuti znižal Morgan Gibbs-White. Toda sledila je velika in povsem nerazumljiva napaka vratarja Victorja, ki jo je kaznoval Škot McGinn.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, 20. krog Premier lige:

Aston Villa - Forest 3:1 (1:0)

Brighton - Burnley 2:0 (1:0)

Wolverhampton - West Ham 3:0 (3:0)

Bournemouth - Arsenal 2:3 (1:1)

nogomet premier liga angleško prvenstvo aston villa arsenal

Kampl: Po vseh teh letih sem spoznal, da je čas, da grem domov

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
