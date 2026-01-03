Rice junak Arsenala ob novi zmagi, uspešna tudi Aston Villa

Bournemouth je v 10. minuti presenetljivo povedel, ko si je veliko napako privoščil Gabriel Magalhaes, darilo Brazilca pa je izkoristil njegov rojak Evanilson. A branilec Arsenala se je hitro odkupil in šest minut kasneje poskrbel za izenačenje ter se še na drugi tekmi zapored vpisal med strelce.

Domači so bili v nadaljevanju prvega dela igre za odtenek nevarnejši, a sta ekipi kljub temu na odmor odšli poravnani. Drugi polčas so bolje odprli Londončani, ki so prišli do preobrata prek Declana Ricea.

Angleški reprezentančni vezist je znova udaril v 71. minuti, ko je v zadetek pretvoril podajo rezervista Bukaya Sake. Zdelo se je, da je četa Mikela Arteta na pragu zmage, toda s krasnim strelom je udaril Eli Junior Kroupi, ki je znižal zaostanek dve minuti po vstopu v igro in poskrbel za nekaj drame v zaključku tekme.