Rice junak Arsenala ob novi zmagi, uspešna tudi Aston Villa

Bournemouth je v 10. minuti presenetljivo povedel, ko si je veliko napako privoščil Gabriel Magalhaes, darilo Brazilca pa je izkoristil njegov rojak Evanilson. A branilec Arsenala se je hitro odkupil in šest minut kasneje poskrbel za izenačenje ter se še na drugi tekmi zapored vpisal med strelce.
Domači so bili v nadaljevanju prvega dela igre za odtenek nevarnejši, a sta ekipi kljub temu na odmor odšli poravnani. Drugi polčas so bolje odprli Londončani, ki so prišli do preobrata prek Declana Ricea.
Angleški reprezentančni vezist je znova udaril v 71. minuti, ko je v zadetek pretvoril podajo rezervista Bukaya Sake. Zdelo se je, da je četa Mikela Arteta na pragu zmage, toda s krasnim strelom je udaril Eli Junior Kroupi, ki je znižal zaostanek dve minuti po vstopu v igro in poskrbel za nekaj drame v zaključku tekme.
Aston Villa je imela v prvem polčasu občutno terensko premoč, toda Forest je z zgoščeno obrambno postavitvijo nudil dober odpor. Vse do sodnikovega dodatka v prvem delu, ko je z močnim strelom udaril Ollie Watkins in premagal nemočnega Johna Victorja.
Gostujoči vratar je nato klonil še na začetku drugega polčasa, ko je podajo z desne strani Mattyja Casha izkoristil John McGinn. Forest je zatem vendarle pokazal nekoliko več v napadu in bil hitro nagrajen, ko je zaostanek v 61. minuti znižal Morgan Gibbs-White. Toda sledila je velika in povsem nerazumljiva napaka vratarja Victorja, ki jo je kaznoval Škot McGinn.
Izidi, 20. krog Premier lige:
Aston Villa - Forest 3:1 (1:0)
Brighton - Burnley 2:0 (1:0)
Wolverhampton - West Ham 3:0 (3:0)
Bournemouth - Arsenal 2:3 (1:1)
